‘बिगबॉस 13’ हर दिन एक नया मोड़ लेते हुए दिलचस्प बनता जा रहा है. अब अभिनेता सिद्धार्थ शुक्ला ने माहिरा शर्मा के गले पर लव बाइट के निशान देखे हैं, जिसके बारे में पूछे जाने पर माहिरा शर्माती दिखीं. हालिया एपिसोड में सिद्धार्थ ने माहिरा के गले पर एक निशान देखा, जिसके बारे में अभिनेता ने पूछा कि क्या यह लव बाइट है, जो शायद पारस छाबड़ा ने उन्हें दिया है.

माहिरा के गले पर निशान देख सिद्धार्थ ने उन्हें बुलाकर पूछा, “क्या यह लव बाइट है?”

Karma is what you have earned when your Karma is bad and you point a finger on someone’s daughter. 5fingers will be pointed towards your own daughter somebody translate what LOVE BITE means to Mahira’s mother KARMA #RashamiDesai pic.twitter.com/fc9imNPhIM

— Basrah (@Basraaah) January 7, 2020