नई दिल्ली: टीवी का सबसे विवादित शो ‘बिग बॉस 13’ दर्शकों का खूब पसंद आ रहा है. शो के दौरान कंटेस्टेंट के बीच होने वाले लड़ाई-झगड़ों के चलते यह शो टीआरपी लिस्ट में सबसे ऊपर चल रहा है. शो के इतना फेमस होने के चलते मेकर्स ने फैसला लिया है कि इस सीजन को 5 हफ्तों के लिए बढ़ाया जाएगा. बीती रात शो के बीच में एक घोषणा की गई जिसमें बिग बॉस ने घर के सभी सदस्यों को ‘बिग बॉस 13’ को सबसे सफल सीजन बनाने की बधाई दी. इस घोषणा के बाद से ही घर के सभी सदस्य काफी खुश नजर आए.

DEAL FINALISED #SidharthShukla Is Now The First And Only Contestant Of #BB13 Whose Per Week Amount Is Increased By Makers.

Sidharth Has Now Renewed His Contract Till February 2020.

