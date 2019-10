View this post on Instagram

#biggboss #bb13 #BiggBoss13 #devoleenabhattacharjee #SidharthShukla #MahiraSharma #ParasChhabra #Koenamitra #ShehnaazGill #AartiSingh #ShefaliBagga #RashmiDesai #DalljietKaur #AsimRiaz #AbuMalik #shhidarthdev #bigboss12 #bb12 #vikasgupta #biggboss11 #bb11 #sreesanth #MeghaDhade #Exclusive #vikasgupta #hinakhan #priyanksharma #shilpashinde #karanvirbohra #RomilChoudhary #DipikaKakar #sreesanth