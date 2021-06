Sidharth Shukla Most Desirable Man 2020: ‘बिग बॉस 13’ (Bigg Boss 13) के विजेता सिद्धार्थ शुक्ला (Sidharth Shukla) ने एक बार फिर से बड़ा कमाल किया है, उन्होंने लगातार दूसरी बार ‘मोस्ट डिजायरेबल मैन 2020’ (Most Desirable Man on Television 2020) का खिताब अपने नाम किया है. आपको बता दें कि ‘द टाइम्स टॉप 20 मोस्ट डिजायरेबल मैन ऑन टीवी 2020’ की पूरी लिस्ट कल सामने आ गई , जिसमें सिद्धार्थ (Sidharth Shukla) को शीर्ष स्थान मिला है. Also Read - 'रेशम का रुमाल' गानें पर Sidharth Shukla-Monalisa ने मटकाई थी कमरिया, गाना देखकर बढ़ गई फैंस की सांसें

ये है Most Desirable Man 2020 की पूरी लिस्ट सिद्धार्थ शुक्ला पार्थ, समथान अली गोनी, शाहीर शेख, मोहसिन खान, शिविन नारंग, शरद मल्होत्रा, आसिम रियाज, धीरज धूपर, निशांत मलखानी. सिद्धार्थ शुक्ला 'मोस्ट डिजायरेबल मैन टेलीविजन' के टॉप पर दूसरी बार बने हुए हैं, उन्होंने एक बार फिर साबित कर दिया कि दर्शकों के दिल में उनके लिए बहुत जगह है.



इस लिस्ट में टीवी इंडस्ट्री के टॉप 20 स्टार्स को जगह दी गई है और ऑनलाइन वोटिंग के जरि इसका फैसला लिया है. सिद्धार्थ शु्क्ला (Sidharth Shukla) के सितारे इन दिनों बुलंदी पर हैं, हाल ही में एक्टर ने OTT प्लेटफार्म पर डेब्यू किया है. उनकी वेबसीरीज ‘ब्रोकन वट ब्यूटीफुल 3’ को दर्शकों का काफी प्यार मिला है, वो लगातार इस सीरीज की वजह से सुर्खियों में बने हुए हैं.