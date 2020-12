बिग बॉस 13 विनर सिद्धार्थ शुक्ला जब से घर से बाहर आए हैं उन्होंने लगातार काम जारी रखा है, हालांकि कोरोना की वजह से उनके काम पर थोड़ी रफ्तार लग गई थी. लेकिन हाल ही में उनका और शहनाज का वीडियो एल्बम लोगों को खुब पसंद आ रहा है. बता दें कि सिद्धार्थ और शहनाज की जोड़ी लोगों को बहुत पसंद आई थी औऱ यही वजह है कि दोनों ने अब तक साथ में कई सारे वीडियो एल्बम में काम कर चुके हैं और उनके सारे गाने सुपरहिट रहे हैं. Also Read - Shona Shona Trending On Youtube: सिद्धार्थ और शहनाज का नया गाना शोना शोना हुआ सुपरहिट, सिडनाज का दिखा जलवा

सिद्धार्थ की तगड़ी फैन फॉलोइंग है और अब उनके फैंस के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है, दरअसल जल्द ही वो एक वेब सीरीज में नजर आने वाले हैं जिसकी घोषणा हो चुकी हैं. सिद्धार्थ शुक्ला के नए प्रोजेक्ट का ऐलान हुआ है. वो एकता कपूर के वेब शो में नजर आने वाले हैं. एकता कपूर ने शो का टाइटल ट्रैक रिलीज कर दिया है, जिसमें उन्होंने शो के मैन लीड यानी सिद्धार्थ शुक्ला और सोनिया राठी नजर आएंगी.

सिद्धार्थ शुक्ला एकता कपूर के फेमस वेब सीरीज शो ब्रोकन बट ब्यूटीफुल के तीसरे सीजन में नजर आने वाले हैं. इस वेब सीरीज में सोनी फीमेल लीड के तौर पर नजर आने वाली हैं. हाल ही में एकता ने शो का टाइलटल ट्रैक जारी कर दिया है और इसमें सिद्धार्थ शुक्ला और सोनिया नजर आ रहे हैं. एकता ने बताया कि जल्द ही ब्रोकन बट ब्यूटीफुल 3 की जल्द ही शूटिंग शुरू होगी.

Every end leads to a new beginning! Meet Rumi & Agastya, the broken hearts that will mend us all with their beautiful love story😍#BrokenButBeautiful season 3 filming begins soon on #ALTBalaji! @ektarkapoor @sidharth_shukla #SoniaRathee pic.twitter.com/RlXWEJbLZf

— ALTBalaji (@altbalaji) December 3, 2020