Bigg Boss 14 Jasmin-Rubina Dilaik Fight Sister Jyotika and Rahul Also Argue: ‘बिग बॉस 14′ (Bigg Boss) के अपकमिंग एपिसोड में ‘टिकट टू फिनाले’ (Ticket To Finale) की जंग देखने को मिलेगी जिसमें एक बार फिर से जैस्मिन भसीन (Jasmin Bhasin) और रुबीना दिलैक (Rubina Dilaik) आमेन सामने होंगे. फिनाले के टिकट रेस में कंटेस्टेंट्स के बीच की खींचातानी में जमकर बवाल होने वाला है. Also Read - Bigg Boss 14 Ticket To Finale: बिग बॉस के फाइनल में हुई Rubina Dilaik की एंट्री, Nikki Tamboli को मिला सरप्राइज

घर में अली गोनी (Aly Goni) का कनेक्शन बनकर आई जैस्मिन भसीन (Jasmin Bhasin) लगातार रुबीना दिलाइक (Rubina Dilaik) को टारगेट कर रही हैं और आने वाले प्रोमो में ये दिख रहा है कि घर में एक बार फिर से दोनों टकराने वाले हैं. हालांकि इस दौरान रुबीना को उनकी बहन ज्योतिका (Jyotika Dilaik) का साथ मिलेगा. Also Read - Bigg Boss 14: Jasmin Bhasin और Aly Goni का प्यार हुआ ऑफिशियल, बिग बॉस के बाद बजेगी शहनाई?

प्रोमो वीडियो में देखा जा सकता है कि कैसे रुबीना और जैस्मिन के बीच लड़ाई होती है औऱ दोनों एक दूसरे को शब्दों से घायल करते हैं. ‘बिग बॉस 14 प्रोमो’ (Bigg Boss 14) में जैस्मिन भसीन (Jasmin Bhasin) एक बार फिर से रुबीना दिलाइक पर निशाना साधती हुई दिख रही हैं। ‘टिकट टू फिनाले’ (Ticket To Finale) टास्क में जैस्मिन भसीन अपना आपा खोते हुए रुबीना दिलाइक (Rubina Dilaik) से कह रही हैं, ‘तुम अली की नहीं अपने पति की चिंता करो….।’ Also Read - Bigg Boss 14 Abhinav Shukla Elimination: अभिनव शुक्ला होंगे घर से बाहर! भड़के यूजर्स बोले- वोटों के दम पर तो निकाल नहीं पाए

इसके बाद रुबीना और जैस्मिन के बीच बहस हो जाती है. रुबीना कहती हैं, ‘तुम बहुत ही बदसूरत मुंह वाली लड़की हो, अपनी जलन अपने पास रख. फिर जैस्मिन कहती हैं, हम आपके घरवाले नहीं हैं जो आपके ऑर्डर मानें’. इसपर रुबीना की बहन ज्योति, जैस्मिन को कुछ कहती हैं तो राहुल वैद्द बीच में आते हैं और कहते हैं, छोटी हो छोटी ही रहो’.

हालांकि इस दौरान ज्यौतिक चुप नहीं रहती हैं, हालांकि निक्की उनके पास जाती हैं औऱ उन्हें समझाने की कोशिश करती है इसपर ज्योतिका भड़क जाती हैं और कहती हैं- ‘जैस्मिन ने घर के बाहर जाकर क्या कुछ बोला है मुझे पता है. इसपर रुबीना उन्हें मुंह बंद रखने का इशारा करती हैं’