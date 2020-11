Bigg Boss 14- 26 November fight between Jasmin and Rubina Abhinav upset read details- बिग बॉस में इस घर के सदस्यों में जायदाद का बंटवारे का टास्क दिया गया. जिसमें घर के दो पार्ट थे पहला बाथरूम दूसरा किचन. एक टीम का नेतृत्व जैस्मिन को करना था और एक टीम का नेतृत्व रुबीना को करना था. जो अपने-अपने कारण देकर बताया कि उनके लिए घर का कौन सा पार्ट कितना और क्यों महत्वपूर्ण है. दोनों ने इस टास्क को जीतने के लिए अपने-अपने तर्क दिए. इस टास्क में पंचायत का मुखिया कविता कौशिक को बनाया जाता है. तमाम वाद-विवाद के बाद रुबीना हार जाती हैं. उन्हें बाथरूम का हिस्सा मिलता है. जैस्मिन के पास किचन का हिस्सा आता है. उसके बाद शुरू होती है अपने-अपने हिस्सों को लेकर खींचातानी. रुबीना और जैस्मिन के बीच लड़ाई होती है. दोनों एक दूसरे को बहुत भला-बुरा कहते हैं. Also Read - टाइगर श्रॉफ की बहन Krishna Shroff की बिकिनी तस्वीरों ने मचाया तहलका, दिशा पाटनी भी हो गई मजबूर....

रुबीना, भसीन को कहती हैं शुगर कोट में लिपटे हुए शब्द भी बदतमीजी कहलाते हैं. दोनों के बीच हुई इस लड़ाई से अभिवत भी प्रभावित होते हैं. वे इस बात के लिए रुबीन से लड़ते भी हैं. रुबीना, अभिनव को समझाने की कोशिश भी करती हैं लेकिन वे किसी बात को सुनने को तैयार नहीं होते.

बता दें, इससे पहले एजाज़ ने बताया था कि उन्हें घर में एक काली परछाई दिखाई देती है. वहीं पवित्रा भी कहती हैं कि रात को उन्हें गले पर किसी ने मारा. उन्होंने रात को सिलेंडर ऑन किया था लेकिन सुबह वो खुला मिला. ये सारी बातें सुनकर घर के सदस्य डर जाते हैं.