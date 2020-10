Bigg Boss 14, 29 Oct Kavita kaushik accuses Eijaz of using her for Personal Gains actor started crying– बिग बॉस का शो हो और कोई लड़ाई झगड़ा ना हो. ऐसा हो नहीं सकता. बड़े-बड़े सेलिब्रेटी छोटी से छोटी बात पर लड़ने लगते हैं. इस बार मामला कविता कौशिक और एजाज़ खान के बीच का है. एजाज़ को घर का नया कैप्टन बनाया जाता है. उनका दावा है कि वे खुद भी कड़ाई से बिग बॉस के सारे नियमों का पालन करते हैं और कैप्टन बनने के बाद वे इस बात को पूरा ध्यान रखेंगे कि घर का कोई भी सदस्य ऐसा ना करे. Also Read - BB14: कविता कौशिक ने एजाज खान की दोस्ती पर उठाया सवाल, फैन्स ने 'चंद्रमुखी चौटाला' को लगाया फटकार

कविता, एज़ाज पर आरोप लगाती है कि उनकी वजह से वे घर के किसी सदस्य के साथ जुड़ नहीं पा रही हैं. एज़ाज, कविता को समझाने की बहुत कोशिश करते हैं लेकिन वो समझ नहीं पाती हैं. कविता ये भी कहती हैं कि एज़ाज से फोन पर बस एक दो बार बात हुई है और वे दोस्ती का दावा करते हैं. दोस्ती जैसी दोनों के बीच कोई चीज नहीं है.

कविता ने फोन पर हुई बात का भी खुलासा करते हुए कहा कि एजाज ने एक दो बार उन्हें फोनकर कहा कि वे अकेले रहते हैं. और कुत्तों के खाने को लेकर एक दो बार बात हुई. इससे क्या दोस्ती हो जाती है. ये सब सुनकर एज़ाज रोने लगते हैं. वे बिग बॉस को कहते सुनाई देते हैं कि उनकी नज़र में दोस्ती के मायने अलग है. उन्हें कविता के इस तंज से बहुत धक्का पहुंचता है.