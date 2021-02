Bigg Boss 14 Rakhi Sawant And Aly Goni Fight See How Ugly It Turn: बिग बॉस 14 (Bigg Boss 14) के फिनाले में अब महज कुछ हफ्ते ही बचे हैं, ऐसे में घर में आए दिन कोई ना कोई नया ड्रामा या झगड़ा देने को मिलता है. जहां रुबीना दिलैक (Rubina Dilaik) और राखी सावंत (Rakhi Sawant) के बीच जमकर बहस हुई थी. वहीं अब दूसरी तरफ आज अली और राखी के बीच जमकर झगड़ा देखने को मिलेगा. Also Read - Happy Birthday Abhishek Bachhan: नकली अंगूठी के सहारे अभिषेक ने पाया था ऐश्वर्या का प्यार, फिल्मी अंदाज में किया था प्रपोज

शो के लेटेस्ट एपिसोड में अली गोनी (Aly Goni) और राखी सावंत (Rakhi Sawant) के बीच तीखी बहस हुई. दरअसल हर बार की तरह राखी ने एक बार फिर से रूबीना और अली पर सावल उठाए. राखी ने अली से कहा कि वो रुबीना को अपनी बहन बोलते हैं लेकिन अभिनव को अपने जीजाजी नहीं बोलते. इस पर अली बोले वो उनका रिश्ता है औऱ इसपर राखी को नहीं बोलना चाहिए.

राखी यही नहीं रुकती हैं वो अली को कहती हैं कि वो सबके साथ अच्छा बनकर रहा है और इसी कारण वो कभी नॉमिनेट नहीं हुआ. राखी ने अली और राहुल की दोस्ती को भी झूठा बताया, साथ ही निक्की को अली की चमची बता दिया. इसके बाद राखी पर पलटवार करते हुए अली ने कहा कि पहले तो उन्होंने मेरे पर प्यार का नाटक किया लेकिन अब वो नहीं चला तो उन्होंने अभिनव को अपना निशाना बना लिया.

इस दौरान राखी ने अली की एक्टिंग करनी शुरु कर दी और राखी को अपनी नकल करते देख अली गुस्सा हो जाते हैं औऱ कहते हैं कि वो बहुत ही घटिया ऑडिशन दे रही हैं और इसी कारण वो एक अच्छी एक्ट्रेस नहीं बन पाई हैं. इस पर राखी कहती हैं कि वे अली से अच्छा काम करती हैं और इंडस्ट्री में उनसे पहले से हैं.