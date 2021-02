Bigg Boss 14 Abhinav Shukla Elimination in mid week Rubina dilaik upset user says he has got maximum votes- बिग बॉस 14 के फिनाले में अब कुछ ही दिन बाकी हैं. ऐसे में मेकर्स इन दिनों को भुनाने की पूरी कोशिश में जुटी हैं. घर के सदस्यों के सपोर्टर्स को भी घर में बुलाया गया है ताकि कुछ चहल-पहल हो सके. वे कंटेस्टेंट को गाइड कर सकें कि वे बाहर किस तरह दिख रहे हैं. उन्हें क्या करना चाहिए और क्या नहीं. बात करें, अभिनव शुक्ला की तो वे अपने शांत व्यवहार के कारण लोगों को बहुत पसंद आए हैं. राखी के साथ उनकी नोक-झोंक को भी लोगों ने बहुत पसंद किया. Also Read - Hina Khan के Deep Neck Blouse पर लोगों ने मचाया हल्ला, बोलें- थोड़ा नीचे कर लेतीं

लेकिन शॉकिंग न्यूज़ ये है कि घर आए सदस्यों के सपोर्टर्स की वोटिंग के आधार पर घर के एक सदस्य का मिड वीक एलिमिनेशन हुआ है. रिपोर्ट्स के अनुसार कहा जा रहा है कि ये अभिनव शुक्ला है. इस तरह की खबर बाहर आने पर लोग खासे नाराज़ हैं. उनका नाम सोशल मीडिया पर ट्रेंड हो रहा है.

Dear @ashukla09,

I am furious. I am sad. I am confused. I was looking forward to see you watching your journey. I was looking forward to see you feeling proud of yourself, but the show stole it all from us with an unfair format.

WE WILL ALWAYS LOVE YOU.#AbhinavShukla

— REAL PLAYER ABHINAV (@BeingMyself_7) February 8, 2021