Bigg Boss 14 Abhinav Shukla Share A Pawri Video And Announce Winner Name: बिग बॉस हाउस (Bigg Boss ) से हाल ही में बाहर आए अभिनव शुक्ला (Abhinav Shukla) इन दिनों सोशस मीडिया पर जमकर अपना समय बिता रहे हैं. जहां पर हाल ही में एक्टर ने अपने फैंस के लिए शुक्रिया वीडियो शेयर किया था. वहीं अब उन्होंने Pawri Viral Video पर एक मजेदार वीडियो बनाया है जो जमकर वायरल हो रहा है. Also Read - Kareena Kapoor Delivery Fact: अस्पताल में एडमिट नहीं है करीना कपूर, तैमूर के साथ स्टाइलिश ड्रेस में स्पॉट हुईं

जैसा की आप जानते हैं कि पिछले कुछ दिनों से ‘Pawri Ho Rahi Hai’ वीडियो जमकर वायरल हो रहा है. ऐसे में अब इस वीडियो पर अभनिव शुक्ला ने अपना तड़का दिया है और एकख मजेदार वीडियो बनाकर शेयर किया है. इस वीडियो में अभिनव शुक्ला (Abhinav Shukla) ‘पारी हो रही है’ पर अपने अंदाज में बनाया है औऱ शेयर किया है. Also Read - Bigg Boss 14: फिनाले से पहले Nikki-Rubina के बीच हुई लड़ाई, Rajkumar Rao घर में लेकर आएंगे नया मेहमान

अभनिव शुक्ला (Abhinav Shukla) ने इस वीडियो में कहा है कि, ‘ये मैं हूं, ये मेरा सेब है औऱ ये बिग बॉस की विनर है.’ बता दें कि इस दौरान अभिनव अपनी पत्नी रूबीना की तस्वीर की तरफ इशारा करते हैं और उन्हें विनर बताते हैं. बिग बॉस 14 का फिनाले (Bigg Boss 14 Finale) 21 फरवरी को होने जा रहा है. रुबीना दिलैक (Rubina Dilaik), राहुल वैद्य (Rahul Vaidya), राखी सावंत (Rakhi Sawant), निक्की तम्बोली (Nikki Tamboli) और अली गोनी (Aly Goni) फिनाले में पहुंच चुके हैं और इनमें से ही एक विनर होगा.