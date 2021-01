Bigg Boss 14 Vikas Khokhar Reveals Truth About Casting Couch And Vikas Gupta:बिग बॉस 14 (Bigg Boss 14) में नजर आ रहे विकास गुप्ता (Vikas Gupta) काफी समय से विवादों में है. ऐसे में बिग बॉस हाउस में बैठे विकास गुप्ता (Vikas Gupta) पर रियलिटी शो रोडीज के विजेता रहे विकास खोखर (Vikas Khokhar) ने गंभीर आरोप लगाए हैं. हाल ही में विकास गुप्ता ने अपनी लाइफ से जुड़ी कई सारी बातें सोशल मीडिया के जरिए बताई थी, ऐसे में अब जब एक्टर बिग बॉस के हाउस में हैं तो ऐसे में उनपर कास्टिंग काउच (Casting Couch) के आरोप लगने से उनकी छवि को नुकसान पहुंच सकता है. Also Read - Bigg Boss 14: राखी सावंत ने जबरदस्ती की अभिनव शुक्ला की मसाज, देखकर भड़क उठी रुबीना

बिग बॉस 14 में बतौर चैलेंजर एंट्री मारने वाले विकास गुप्ता अपनी पर्सनल लाइफ और पारिवारिक चीजों को लेकर लागातर सुर्खियों में बने हुए हैं. ऐसे में अब रियलटी शो रोडीज के वन रहे चुके विकास खोखर (Vikas Khokhar) का कहना है कि विकास गुप्ता (Vikas Gupta) ने उनसे प्राइवेट पार्टी की तस्वीरें मांगते थे. खोखर ने कहा कि, विरास शो में विकास के गेम को इमोशन ड्रामा बताया है ताकि वह लोगों से सहानुभूति पा सके.

विकास खोखर ने अपने इंटरव्यू में कहा कि विकास गुप्ता उन्हें घर बुलाते थे और अलग-अलग तरह से अप्रोच करते थे. विकास ने कहा कि जब मैं इन चीजों से मना करता था वो मेरी प्राइवेट तस्वीरें मांगते थे. ये खुलासा होने के बाद जाहिस सी बात है विकास के फैन को धक्का लगने वाला है.