Abhinav Shukla Share First Video On Social Media After Eviction From BB House: बिग बॉस 14 (Bigg Boss 14) से हाल ही में बेहद मशहूर घर के सदस्यों में से एक अभिनव शुक्ला (Abhinav Shukla) घर से बाहर हुए हैं. हालांकि एक्टर के बाहर होते ही ना केवल उनके फैंस बल्कि उनके दोस्त और परिवारवाले भी बेहद हताश हुए थे, क्योंकि अभिनव शुक्ला (Abhinav Shukla) को पब्लिक वोटिंग ने बल्कि घर के सदस्यों के कनेक्शन की वोटिंग पर बाहर किया गया है. Also Read - Surbhi Chandna और शरद मल्होत्रा की केमिस्ट्री ने जीता लोगों का दिल, Video में देखें दोनों का रोमांटिक अंदाज

घर के सभी कनेक्शन को बिग बॉस (Bigg Boss 14) ने ये अधिकार दिया कि वो घर के एक सदस्य को बाहर करने के लिए नॉमिनेट कर सकते हैं. नॉमिनेशन में मिले वोटों के आधार पर अभिनव शुक्ला (Abhinav Shukla) को बाहर कर दिया गया. इसके साथ ही शो में उनका सफर खत्म हो गया. सोशल मीडिया पर इसका विरोध हुआ लेकिन अभिनव शुक्ला (Abhinav Shukla) इसका विरोध करते हुए नजर नहीं आ रहे हैं. Also Read - Hina khan Photoshoot: हिना खान ने Black & White अंदाज में कराया स्टाइलिश फोटोशूट, तस्वीरों पर दिल हार बैठे फैंस...Viral Pictures

वहीं दूसरी तरफ अभिनव शुक्ला (Abhinav Shukla) की पत्नी रुबीना दिलैक (Rubina Dilaik) ने ‘टिकट टू फिनाले’ (Ticket To Finale) पर कब्जा कर लिया है. ऐसे में अब अभिनव शुक्ला (Abhinav Shukla) ने अपने इंस्टाग्राम एकाउंट पर एक वीडियो शेयर किया है जिसमें वह बिग बॉस से निकलने के बाद सभी का धन्यवाद करते हुए नजर आ रहे हैं. साथ ही एक्टर ने इस दौरान अपनी पत्नी रुबीना दिलैक (Rubina Dilaik) के लिए भी खास संदेश भेजा है. Also Read - Bigg Boss 14 11 Feb Latest Promo: ‘टिकट टू फिनाले’ टास्क में Rubina-Jasmin की लड़ाई, राहुल का Jyotika पर वार

बिग बॉस 14 (Bigg Boss 14) में जेंटलमैन गेम खेलने वाले अभिनव शुक्ला (Abhinav Shukla) ने अपने इंस्टाग्राम पर इस वीडियो को शेयर करते हुए लिखा है, ‘यार आप सबने तो कमाल ही कर दिया इतना सपोर्ट करके. मुझे तो आइडिया ही नहीं था अंदर. आप सब दिन रात मेरे सपोर्ट में लगे हुए हैं. मेरे दोस्त, इंडस्ट्री में मेरे दोस्त, स्कूल फ्रेंड्स, कॉलेज फ्रेंड्स और फैमिली.’ अभिनव शुक्ला ने आभार जताया और उन्हें यह भी कहा कि अब आप सबको पता है क्या करना है, ‘आप सबको अब हमारी शेरनी रुबीना (Rubina Dilaik) जो घर के अंदर अपनी जंग लड़ रही हैं. उन्हें सपोर्ट करना है.’

View this post on Instagram A post shared by Abhinav Shukla (@ashukla09)



फैन्स अभिनव के इस वीडियो पर जमकर प्यार बरसा रहे हैं औऱ उन्हें कह रहे हैं कि वो उनके जाने के बाद उन्हें बिग बॉस में बेहद मिस कर रहे हैं. बता दे कि अभिनव के यूं जाने से ना केवल उनके साथी कलाकार बल्कि बिग बॉस के फैंस भी खासे नाराज हुए थे.