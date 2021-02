Bigg Boss 14 Arshi Khan Eviction Actress Say This On Social Media: बिग बॉस 14 (Bigg Boss 14) में बतौर वाइल्ट कार्ड एंट्री के तौर पर आई अर्शा खान (Arshi Khan) आखिरकार घर से बेघर हो गई है. कल हुए वीकेंड के वार में सलमान ने उन्हें बाहर का रास्ता दिखाया. इस दौरान अर्शी ने राहुल और अली दोनों के लिए अपनी दोस्ती को सच्चा बताया औऱ घरावालों से नम आंखों से विदा लेकर बाहर आ गई. Also Read - four more shots please की एक्ट्रेस Maanvi Gagroo, को आखिरकार कहना पड़ा, गलती किसी से भी हो सकती है

बिग बॉस 14 (Bigg Boss 14) में घर से बाहर आने के बाद अर्शी खान (Arshi Khan) ने अपने सोशल मीडिया पर अपनी आवाम के लिए बेहद खास औऱ इमोशनल मैसेज लिखा है, 'लव यू आवाम…. मेरे बिग बॉस में जाने का मकसद यही था कि आपको मैं पूरी तरह से एंटरटेन कर सकूं और आपके दिल में जगह बना सकूं. जो मैंने बनाई भी है. थैंक यू आपके इतने प्यार और सम्मान के लिए. अर्शी खान आपको प्यार करती है. मेरे सफर की सबसे खास बात शो में बने मेरे दोस्त हैं. ये जिंदगीभर मेरे साथ रहेंगे, मैं आप सबसे प्यार करती हूं और आपको मिस करूंगी.'

अर्शी खान के अंदाज ने दर्शकों के साथ-साथ सलमान खान (Salman Khan) का भी जबरदस्त एंटरटेनमेंट किया और हर कोई उनके बेघर होने से दुखी है. वहीं सोशल मीडिया पर उनके चाहनेवाले उन्हें दोबारा से घर में देखना चाहते हैं लेकिन अब शो फिनाले की तरफ बढ़ रहा है, ऐसे में अब अर्शी का आना नहीं हो पाएगा.

अर्शी खान ने अपने इंस्टाग्राम पोस्ट में राहुल वैद्य (Rahul Vaidya) और अली गोनी (Aly Goni) की तस्वीर शेयर की है, जिसमें तीनों एक साथ बैठे हैं और मुस्कुरा रहे हैं. र्शी खान ने अपने पोस्ट से बता दिया है कि वो राहुल और अली के साथ जिंदगीभर रिश्ता रखेंगी और उन्हें वो बेहद मिस करेंगी.अर्शी खान घर से बाहर निकलते-निकलते रूबीना दिलाइक (Rubina Dilaik) से भी दोस्ती कर गईं और उनसे कहा कि मैं आपको शायद समझ नहीं पाई.