Bigg Boss 14 Bollywood Singer Kumar Sanu Apologies For Jaan Kumar Sanu on Marathi Language Commment– बिग बॉस 14 में बॉलीवुड सिंगर कुमार सानू के बेटे जान कुमार सानू ने अनजाने में मराठी भाषा पर टिप्पणी की थी, जिसके बाद महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (MNS) ने गुस्सा जाहिर करते हुए चैनल को माफी मांगने के लिए 24 घंटे का वक्त दिया था. इस बात के लिए बिग बॉस ने भी जान को फटकार लगाते हुए जनता से माफी मांगने को कहा था. Also Read - BB14: कविता कौशिक ने एजाज खान की दोस्ती पर उठाया सवाल, फैन्स ने 'चंद्रमुखी चौटाला' को लगाया फटकार

जिसके बाद जान ने नेशनल टीवी पर हाथ जोड़कर माफी मांगी थी. जान ने कहा था कि वे सभी भाषाओं का आदर करते हैं. अगर अनजाने में उनकी किसी बात से लोगों की भावनाएं आहत हुईं हो तो वे इसके लिए माफी मांगते हैं. Also Read - Bigg Boss 14 के इन 5 कंटेस्टेंट ने अब तक अपनी जबरदस्त पहचान बनाई है, ऐसा है इनका गेम प्लान

इस घटना के बाद अब जान के पिता और सिंगर कुमार सानू ने भी अपने बेटे की इस हरकत के लिए माफी मांगी है. कुमार ने ट्वीट कर लिखा- आपकी दुआ और प्यार से मैं अब बेहतर महसूस कर रहा हूं. इन सबके लिए मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं. कुमार ने कहा कि मैं पिछले 27 साल से अपने बेटे के साथ नहीं हूं. उसकी नालायकी वाली बात के लिए मैं माफी मांगता हूं. उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था. पता नहीं उनकी मां ने उन्हें क्या शिक्षा दी है. मैं माफी मांगता हूं. Also Read - कभी मां नहीं बनेंगी कविता कौशिक बोलीं- अभी हम खाली जगह...

वहीं जान की मां रीता भट्टाचार्य ने भी कहा कि उनकी बेटे का मोटिव किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का नहीं था. वे बस इतना ही कहना चाह रहे थे राहुल और निक्की मराठी भाषा में बात ना करें. क्योंकि जान को लग रहा था कि वे उनके बारे में बात कर रहे हैं. इसलिए मेरा सबसे अनुरोध है कि बेवजह किसी बात को तूल ना दें.