Bigg Boss 14 contestant Rahul Vaidya's mother slams Salman Khan On Leaving the House in between and says shaadi ki tayari shuru ker di- रियलिटी शो `बिग बॉस` के घर में हर रोज कुछ न कुछ नया देखने को मिल रहा है. नेक्स्ट एपिसोड में घर के सदस्यों के लिए एक नया सरप्राइज़ रखा जाएगा. जिसे देखकर वो इमोशनल हो जाएंगे. दरअसल, कंटेस्टेंट के घरवालों में से कोई एक उनसे मिलने आएगा. राहुल वैद्य की मां उनसे मिलने शो में आती हैं और अपने बेटे को भगोड़ा कहे जाने पर सलमान खान को खरी-खोटी भी सुनाती हैं.

राहुल की मां गीता वैद्य (Geeta Vaidya) कहती हैं कि 'बेटा भागा भी था को मां के लिए ही भागा था ना….' मां की ये बातें सुनकर राहुल उन्हें शीशे की दूसरी तरफ खड़े हो निहारते रहते हैं.

View this post on Instagram A post shared by SHOW (@_unseen.undekha_)

बता दें, सलमान खान ने परिवार के लिए बीच में ही शो छोड़कर चले जाने से राहुल वैद्य को खूब खरी-खोटी सुनाई थी. ये भी कहा था कि घर में मौजूद हर घर का सदस्य काफी महीनों से अपने परिवार से दूर है.लेकिन इसका क्या मतलब है कि वो शो से बाहर चला जाए. सलमान की ये बात राहुल के फैंस को पसंद नहीं आई थी.