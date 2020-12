बिग बॉस 14 में इन दिनों फिनाले वीक चल रहा है, ऐसे में घरवालों को अल-अलग तरह का टास्क दी जा रहा है. इस दौरान हर कंटेस्टेंट इसमें जीत हासिल करना चाह रहा है ताकि उनको फाइनल में जगह में मिल जाएगा. वहीं अब इसी बीच ‘बिग बास’ के इस सीजन के दूसरे फाइनलिस्ट का नाम भी सामने आ रहा है, नाम सुनकर आप थोड़ा सा हैरान भी हो जाएंगे. Also Read - बिग बॉस 14 : कविता कौशिक और रुबीना में जबरदस्त लड़ाई, बात मारधाड़ तक पहुंची, वीडियो वायरल

एजाज खान के बाद अब कंटेस्टेंट अभिनव शुक्ला ने फाइलिस्ट बनने में कामयाबी हासिल कर ली हैं. आपको बात दें कि हाल ही में वीकेंड के वार एपिसोड में शो के होस्ट सलमान खान ने रुबीना दिलैक को पहली फाइनलिस्ट बनाया था. इसके बाद ‘बिग बॉस’ ने सभी कंटेस्टेंट्स को एक टास्क दिया था, जिसमें सभी को अपने-अपने सीक्रेट बताने थे’. Also Read - Bigg Boss 14: पवित्रा पुनिया के होटल चलाने वाले पति का खुलासा, चार बार दे चुकी हैं धोखा

Also Read - Bigg Boss 14 Eviction: मिड वीक इविक्शन में घर से बाहर होंगे अली गोनी, फूट फूटकर रोईं जैस्मिन भसीन

EXCLUSIVE AND Confirmed#AbhinavShukla is the 2nd Finalist

along with #EijazKhan

Round 1 Kavita out

Round 2 Rubina out

Round 3 Rahul out

Round 4 Jasmin out

Round 5 Nikki out (

— The Khabri (@TheRealKhabri) December 2, 2020