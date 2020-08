‘बिग बॉस’ (Bigg Boss 14) टीवी के कंट्रोवर्शियल शो के शुरू होने का लोगों को बेसब्री से इंतजार है. हालांकि कुछ लोग सलमान खान का नाम सुशांत सिंह आत्महत्या केस में आने से इस शो को बायकॉट करने को कह रहे हैं. लॉकडाउन की वजह से इस शो को शुरू करने में कुछ वक्त लग गया. लेकिन अब मेकर्स किसी भी तरह की कोई देरी नहीं करना चाहते हैं. Also Read - सुशांत के फैन्स कर रहे हैं सलमान खान निर्मित 'The Kapil Sharma Show' के बहिष्कार की मांग

इसी बीच खबर है कि बिग बॉस 14 में आने वाले कंटेस्टेंट को 27 अगस्त तक क्वारंटीन किया जाएगा. इन्हें अलग-अलग होटल में रोका जाएगा.वहां इनका कोविड टेस्ट भी कराया जाएगा. रिपोर्ट निगेटिव आने के बाद ही कंटेस्टेंट शो में एंट्री कर पाएंगे.

