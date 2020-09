Bigg Boss 14 announces its grand premiere date Salman Khan says ‘Ab scene paltega’- ‘बिग बॉस’ (Bigg Boss 14) टीवी के कंट्रोवर्शियल शो के शुरू होने का लोगों को बेसब्री से इंतजार है. कोरोना वायरस को ध्यान में रखते हुए शो के मेकर्स सारी सावधानियां और गाइडलाइंस फॉलो कर रहे हैं. इसी बीच फैंस के इंतजार को विराम देते हुए मेकर्स ने ऑफिशियल अनाउंसमेंट कर दिया है कि शो का ग्रांड प्रीमियर अगले महीने 3 अक्टूबर 2020 को शुरू होने वाला है. Also Read - Happy Birthday Ayushmann Khurrana: आयुष्मान खुराना को नहीं पसंद Monday,अब कैसे करेंगे बर्थडे सेलिब्रेट?

हालांकि इस बार शो का थीम क्या रहेगा इस बात का अभी तक खुलासा नहीं हुआ है. लेकिन शो की टैगलाइन में लिखा है- 2020 की हर समस्या को चकनाचूर करने का वक्त आ गया है. Also Read - मुंबई से मनाली के लिए भारी मन से निकलीं कंगना रनौत, बहन रंगोली भी है साथ में



प्रोमो की शुरूआत में सलमान खान दिखाई देते हैं. जिनके हाथ बेड़ियों में बंधे हैं. उनके मुंह पर मास्क लगा हुआ है. पहले वो मास्क हटाते हैं फिर अपनी एक एक कर बेड़ियां भी तोड़ते हैं. इसे देखकर लगता है इस बार बिग बॉस का थीम कोरोना पर बेस्ड है.