Also Read - Sa Re Ga Ma Pa L'il Champs 2020 Winner:आर्यनंदा बाबू की मीठी आवाज़ ने जीता सबका दिल, मिला इतने लाख का इनाम

View this post on Instagram

Ab ghar mein chalegi @nikki_tamboli ki hi boli! Kya gharwale ho jayenge is baat se pareshan? Dekhiye aaj raat 10:30 baje. Catch it before TV on @vootselect. @beingsalmankhan #BiggBoss14 #BiggBoss2020 #BiggBoss #BB14