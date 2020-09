Bigg Boss 14 dropped a new promo video Radhe Maa to participate in Bigg Boss 14?- बिग बॉस के मेकर्स ने शो का एक नया वीडियो प्रोमो अपने सोशल पेज पर शेयर किया है जिसमें गॉडवूमन राधे मां एंट्री लेते हुए नज़र आ रही हैं. वीडियो की शुरूआत में राधे मां उर्फ सुखविंदर कौर की एंट्री के वक्त पीछे से आवाज़ आती है इस शनिवार बिग बॉस के घर में बरसेगी किसकी कृपा? कहा जा रहा है कि राधे मां एक प्रतिभागी के रूप में बिग बॉस में हिस्सा ले रही हैं. Also Read - NCB का खुलासा- रिया चक्रवर्ती ड्रग्स तस्करी की एक्टिव मेंबर, सुशांत और बड़े लोगों को करती थीं सप्लाई

बता दें, सलमान ने इससे पहले बिग बॉस के घर की तस्वीरें भी शेयर की थी जिसमें इस बार शो में स्पा, मॉल, थियेटर औऱ रेस्टोरेंट की सुविधाएं भी दी जा रही हैं.

इस सीजन में बिग बॉस के घर (Bigg Boss Home) में लागू होने वाले नियमों का खुलासा बिग बॉस खबरी (Bigg Boss Khabrii) के इंस्टाग्राम पेज द्वारा किया गया है. देश में जारी कोरोना के कहर को देखते हुए इस बार बिग बॉस के घर में नियमों में काफी सख्ती की गई है. ट्रेंडज्ञान के इंस्टाग्राम पेज के अनुसार, कंटेस्टेंट्स को इस बार डबल बेड नहीं दिए जाएंगे और न ही वह किसी के साथ बेड शेयर करेंगे.