टीवी की बेहद हॉट एंड सेक्सी एक्ट्रेस पवित्रा पुनिया Pavitra Punia बिग बॉस के घर से बाहर हो चुकी हैं. शो में एजाज खान के साथ उनकी लव केमेस्ट्री काफी सुर्खियों में रही थीं. घर से बाहर आने के बाद उनके बारे में एक चौंकाने वाला खुलासा हुआ है. खुद को सिंगल बताने वाली पुनिया दरअसल शादीशुदा हैं. खुद उनके पति ने आरोप लगया है कि वे उन्हें चार बार धोखा दे चुकी हैं.

सुमित महेश्वरी ने पवित्रा के बारे में बताया कि बिग बॉस में एक्ट्रेस के व्यवहार और एजाज खान के साथ लव केमेस्ट्री से उनके घर के लोग बहुत दुखी हैं. सुमित ने बताया कि दोनों के बीच अभी तक तलाक नहीं हुआ है. वे शादीशुदा हैं. हालांकि पवित्रा ने इस बात को कभी भी नहीं माना है.

शो में पवित्रा यह बताती रहीं कि वह इंगेज्ड हैं, लेकिन वह किसके साथ इंगेज्ड हैं, इसका खुलासा उन्होंने नहीं किया था. पवित्रा ने इससे पहले पारस छाबड़ा और प्रतीक सेहजपाल के साथ अपने संबंधों को लेकर बात की थी.