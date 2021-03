नई दिल्ली: राहुल वैद्य (Rahul Vaidya) भले ही बिग बॉस 14 (Bigg Boss 14) की ट्रॉफी नहीं जीत पाए मगर उन्होंने लाखों दिलों को ज़रूर जीता है. बिग बॉस के दौरान राहुल ने अपने व्यक्तित्व से हर किसी को मन मोह लिया था. शो के खत्म होने के बाद भी राहुल लगातार सुर्ख़ियों में बने हुए हैं. बिग बॉस से स्टार बने राहुल वैद्य (Rahul Vaidya) अब जल्द ही अपने करियर में नए मुकाम को पाने वाले हैं. जी हां, राहुल जल्द ही बॉलीवुड में अपना डेब्यू कर सकते हैं. Also Read - आंखों से लोगों को यूं घायल कर रही हैं Sonali Phogat, सलमान खान से भी नहीं रहा गया.... See Viral Video

Also Read - Sonali Phogat की शोख अदाओं ने लूटी महफ़िल, 'सलाम-ए-इश्क़' का दिलकश अंदाज़ देख यूजर ने कहा- सलमान खान के लिए बेचैन | VIDEO

टेलीचक्कर की एक रिपोर्ट के मुताबिक राहुल वैद्य सलमान खान (Salman Khan) की आगामी फिल्म ‘राधे-योर मोस्ट वॉन्टेड भाई’ (Radhe: Your Most Wanted Bhai) में गाना गा सकते हैं. इस ईद पर रिलीज होने वाली फिल्म में ‘भाईजान’ के लिए राहुल गाना गा सकते हैं. हालंकि अब तक इस बारे में कोई कन्फर्मेशन नहीं आया है. संगीत की दुनिया में राहुल बहुत पहले से एक्टिव हैं. साल 2004 में उन्होंने इंडियन आइडल (Indian Idol) में भाग लिया था और वहीं से अपनी जर्नी शुरू की थी. बिग बॉस के पहले राहुल देश विदेश में खूब शोज भी करते थे मगर अब तक उनके हाथों कोई बॉलीवुड प्रोजेक्ट नहीं आया था. Also Read - Radhe First Poster: Salman Khan ने फैंस को दिया ईद का तोहफा, 'राधे' का पहला पोस्टर जारी कर कहा- 'एक बार जो मैंने...'

View this post on Instagram A post shared by Rahul Vaidya 🇮🇳🎤 (@rahulvaidyarkv)

राहुल के बारे में जब से यह खबर आई है उनके फैन्स काफी खुश नज़र आ रहे हैं. फिल्हाल इस बारे में अब तक न राहुल ने और न सलमान ने पुष्टि की है. ऐसे में यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या राहुल, सलमान खान की ‘राधे’ में अपनी आवाज़ दे पाएंगे या नहीं?