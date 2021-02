Bigg Boss 14 Finale Rakhi Sawant Played Smart Game Of 14 lakh: बिग बॉस के फिनाले में महज अब 9 दिन ही बचे हैं (9 Days Left For Bigg Boss Finale) ऐसे में घर में आखिरी टास्क चल रहा है जिसको जितने वाले को फाइनल में जगह मिलेगी. जहां कल रुबीना (Rubina Dilaik) और निक्की (Nikki Tamboli) की फिनाले में एंट्री हो चुकी है वहीं अभी भी बाकि घरवाले इस रेस में लगे हुए हैं. ऐसे में बिग बॉस (Bigg Boss) ने घरावलों के बीच एक ऐसी चाल चली की सबका ध्यान खेल से हटकर पैसे की तरफ आ गया. Also Read - Yeh Rishta Kya Kehlata Hai Spoiler Alert 12 February: Kartik-Kairav से Sirat को माफी मांगना पड़ेगा महंगा, गोयनका हाउस में मचेगा हंगामा

दरअसल 'टिकट टू फिनाले' (Ticket To Finale) टास्क के दौरान बिग बॉस (Bigg Boss) ने घरवालों को एक ऑफर दिया जिसमें 14 लाख (14 Lakh) का एक चेक था औऱ जो कोई इस रकम को अपनाएगा वो फिनाले में जाएगा, लेकिन ये पैसे प्राइज मनी (Prize Money) से कट जाएंगे. ऐसे में जब बिग बॉस ने ये ञफर दिया तो घरवाले सकते में आ गए लेकिन राखी (Rakhi Sawant) ने इस ऑफर पर अपना दांव खेल दिया.

बिग बॉस हाउस से आ रही खबरों के मुताबिक टास्क में, गार्डन एरिया में 14 लाख रुपये का चेक रखा गया था और जो कोई भी इसे उठाएगा वह फिनाले में जाएगा, लेकिन उसी समय जीतने वाली राशि से राशि कट जाएगी. राखी (Rakhi Sawant) को चेक लेने की जल्दी थी और उन्होंने फिनाले में अपनी जगह बनाई.

राहुल वैद्य (Rahul Vaidya) और अली गोनी (Aly Goni) का कहना था कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन राखी सावंत (Rakhi Sawant) अपनी जिद पर अड़ी थी. इसी दौरान राखी सांवत और अली गोली की जमकर बहस हुई. प्रीव्यू टीजर वीडियो राहुल राखी से पूछते हैं, ‘आप 14 लाख डालने को तैयार हो?, राखी कहती हैं- मुझे फिनाले में जाना है’.

इसके बाद अली (Aly Goni) गुस्से में कहते हैं कि ये एक बड़ी रकम है और जो शो जितेगा वो इसका हकदार होगा और ये गलत है. अली लगातार लाखी को ऐसा नहीं करने के लिए कहते हैं ऐसे में राखी उनसे कहती हैं कि ‘अरे मेरे दोस्त मैं क्या यहां पूजा करने आई हूं, मैं यहां मंदिर का घंटा बजाने तो नहीं आई हूं. मुझे फिनाले में जाना है. ये कहकर राखई रोने लगती हैं’.