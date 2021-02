Bigg Boss 14 Finale Nikki Tamboli Evicted or Not: टीवी के सबसे विवादित शो बिग बॉस 14 (Bigg Boss 14) पर इस वक़्त सबकी निगाहें गड़ी हैं. जैसे जैसे शो अपने फिनाले के नज़दीक पहुंच रहा है फैन्स के बीच एक्ससाइटमेंट (Bigg Boss Finale Week) भी बढ़ती जा रही है. हर कोई अपने अपने हिसाब से विनर (Bigg Boss 14 Winner) को प्रेडिक्ट कर रहा है मगर अब भी हर किसी को थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा. हाल ही में यह खबर आई थी कि शो की सबसे पसंदीदा सदस्यों में से एक निक्की तंबोली (Nikki Tamboli) को मिड वीक एविक्शन में घर से बाहर निकाल दिया गया है लेकिन इसके एवज में उन्हें एक मोटी रकम भी ऑफर की गई है. Also Read - प्यार और तकरार का क्या होगा अंजाम? Rubina Dilaik-Abhinav Shukla के इश्क से रूकेगा तलाक!

बताया जा रहा था कि निक्की के सामने बिग बॉस ने यह ऑफर रखा था कि वो चाहें तो 6 लाख रुपये से भरा बैग लेकर घर से बाहर निकल सकती हैं और ऐसे में निक्की ने यह ऑफर क़ुबूल भी कर लिया था. मगर अब ताजा जानकारी के अनुसार निक्की ने यह ऑफर अब तक एक्सेप्ट नहीं किया है और वह फाइनलिस्ट की रेस में बरक़रार है.

#Makers are not Showing #NikkiTamboli on Camera to confuse Fans🤣

But she is still there in The House

— The Khabri (@TheRealKhabri) February 17, 2021