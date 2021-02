Bigg Boss 14 finale LIVE UPDATES and Voting Trends Rubina Dilaik defeat rahul vaidya with a huge margin– बिग बॉस 14 (Bigg boss 14) के फिनाले में कुछ वक्त ही बाकी हैं. इसी बीच लोगों ने कयास लगाने शुरू कर दिए हैं कि आखिर जीत किसकी होगी. घर में राहुल की सोलो गेम को भी लोगों ने बहुत पसंद किया. उनकी फैन फॉलोइंग भी अच्छी खासी है. Also Read - भाजपा ने शुरू की चुनाव की तैयारी, केरल में बोले योगी आदित्यनाथ, ‘लव जिहाद’ के मामले में सो रही है सरकार

वहीं रूबीना भी कलर्स का जाना माना चेहरा है. ऐसे में सोशल मीडिया पर आ रहे वोटिंग ट्रेंड्स की बात करें तो राहुल की जगह रूबीना दिलैक को लोगों ने दिल खोलकर वोट दिए हैं. मामला दो चार वोट का नहीं बल्कि दोनों के बीच करीब 50% का अंतर है. अब ये ट्रेंड्स कितने सही होंगे इसके लिए आपको ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा.

Exlusive #TheKhabri Percentage

Closing Voting trend, as it was getting close in last few days#RubiHolics came back in last day and showed the power

👇👇👇https://t.co/YDfsrd9Nxt

— The Khabri (@TheRealKhabri) February 21, 2021