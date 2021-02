Bigg Boss 14 finale LIVE UPDATES rahul vaidya marriage with disha parmar says will not ride horse on wedding day video viral: बिग बॉस 14 के फिनाले में बस कुछ ही घंटे बाकी हैं. लोगों की निगाहें राहुल वैद्य और रूबीना दिलैक पर टिकी हैं कि इस बार का विनर कौन घोषित होने वाला है. उससे पहले कुछ मजेदार घर के सदस्यों के कुछ मजेदार किस्से हैं जो फैंस जानना चाहते हैं. राहुल ने राखी को अपनी शादी के बारे में बात करने के दौरान एक दिलचस्प किस्सा सुनाया. राहुल ने कहा, बचपन से हम अपने मामा की शादी में घोड़े पर बैठे हैं. कभी सोचा नहीं था कि हमें भी वैसा एक्सपीरियंस करना पड़ेगा. Also Read - Bigg Boss 14 Finale: Rakhi Sawant 14 लाख रुपए लेकर हुईं फिनाले से बाहर, Aly Goni भी रेस से आउट

इसी बीच राखी पूछती है. तू घोड़े पर आएगा? राहुल ने कहा कि उन्हें घोड़े पसंद नहीं. वे घोड़े पर नहीं आएंगे. राहुल ने बताया कि एक बार वो चंडीगढ़ में शो कर रहे थे. शादी का ही कोई शो था. आर्गेनाइज़र ने कहा कि मेरी एंट्री घोड़े पर ही स्टेज पर होगी. सब तैयारी हो गई. जैसे ही नाम अनाउंस हुआ. सब पूछने लगे घोड़ी कहां है…घोड़ी कहां है. देखा तो घोड़ी घास खाने गई है. जैसे तैसे घोड़ी को लाया गया. अब घोड़ी इतनी ऊंची. मुझे भी ऊंचाई पर चढ़ाया गया. बस! उस दौरान मेरे पैर की नस खींच गई. उसके बाद मैंने डिसाइड किया कभी घोड़ी पर नहीं चढ़ूंगा.

बता दें, खबर है कि हमें बिग बॉस 14 के टॉप 3 कंटेस्टेंट मिल चुके हैं. बताया जा रहा है कि राखी सावंत (Rakhi Sawant) ने 14 लाख रुपए लेकर शो को अलविदा कह दिया और अली गोनी (Aly Goni) को कम वोटों के आधार पर एविक्ट कर दिया गया है.