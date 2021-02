Bigg Boss 14 Finale: बिग बॉस 14 (Bigg Boss 14) के फिनाले से पहले हुए शॉकिंग इविक्शन ने हर किसी को चौंका दिया है. खबर आई है कि अली गोनी (Aly Goni) और राखी सावंत (Rakhi Sawant) फिनाले की रेस से अब बाहर हो चुके हैं. ऐसे में बिग बॉस 14 की ट्रॉफी के नज़दीक राहुल वैद्य (Rahul Vaidya), निक्की तंबोली (Nikki Tamboli) और रुबीना दिलाइक (Rubina Dilaik) खड़े हैं. खबरों के मुताबिक राखी सावंत ने 14 लाख रुपए लेकर शो को छोड़ दिया है. Also Read - Bigg Boss 14 finale LIVE UPDATES: शादी के दिन राहुल वैद्य आखिर घोड़ी क्यों नहीं चढ़ेंगे? क्या है वजह?

बिग बॉस 14 के दौरान राखी ने खूब नाम कमाया है. अपने चुलबुले अंदाज़ से हर किसी का दिल जीतने वाली राखी ने मोटी रकम लेकर शो को अलविदा कह दिया. मगर इसी के साथ लोगों के लिए अली गोनी का इविक्शन एक झटका है. बताया जा रहा है कि कम वोटों के आधार पर अली को इविक्शन का रास्ता देखना पड़ा है. अली के बाहर होते ही सोशल मीडिया पर उनके फैन्स का गुस्सा देखने को मिल रहा है. Also Read - Bigg Boss 14 Finale Top 3 Finalists: फिनाले के पहले इन दो सदस्यों का हुआ पत्ता साफ, ये हैं टॉप 3 कंटेस्टेंट्स, शॉकिंग इविक्शन

