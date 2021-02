Bigg Boss Finale Promo Rakhi To Rubina Here Are Some Dance Performance For Finale: आज यानि की रविवार 21 फरवार को बिग बॉस 14 (Bigg Boss Finale) का फिनाले होने वाला है, ये ताज किसके सर पर सजेगा ये खुलासा रात तक हो जाएंगे. लेकिन हर बार की तरह फिनाले से पहले घरवाले दर्शकों का आखिरी बार मनोरंजन करते हुए दिखाई होंगे. घरवाले अपनी सारी दुश्मनी भुलकर आखिरी बार एक साथ नजर आएंगे और इस बार डांस का मुकाबा देखने को मिलेगा. Also Read - Tiger Shroff ने Pink Shorts में शेयर की बेहद Hot फोटो, सोशल मीडिया लोग हुए दिवाने...फैंस ने कहा 'लग गई आग'

मेकर्स ने राखी सावंत (Rakhi Sawant) की डांस परफॉर्मेंस का प्रोमो कुछ देर पहले ही रिलीज किया है, जिसने दर्शकों को उत्साहित कर डाला है. राखी सावंत (Rakhi Sawant) इस प्रोमो वीडियो में परदेसिया तूने ये क्या किया गाने पर जबरदस्त डांस करती दिख रही हैं.

राहुल वैद्य और रुबीना दिलैक एक दूसरे को पसंद नहीं करते हैं और फिनाले में इनके बीच जबरदस्त टक्कर देखने को मिलेगी. लेकिन उसके पहले ये दोनों का डांस आपको दिवाना बना देगा.बिग बॉस 14 का फिनाले आज रात को टेलीकास्ट किया जाएगा और वोटिंग लाइन्स 12 बजे दोपहर तक ही खुली हैं.