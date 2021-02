Bigg Boss 14 Finale Week Devoleena Bhattacharjee Evicted From The House Know How It Effect Eijaz Khan: बिग बॉस 14’ (Bigg Boss 14) अपने फिनाले के लिए तैयार हो रहा है और हर दावेदार खुद को फिनाले में देखने के लिए जी तोड़ मेहनत कर रहा है. जहां फिनाले में राखी सावंत (Rakhi Sawant) और निक्की तंबोली (Nikkin Tamboli) ने अपनी जगह बना ली है. वहीं अब खबर आ रही है कि एजाज खान (Eijaz Khan) की प्रॉक्सी बनकर आई देवोलीना भट्टाचार्जी (Devoleena Bhattacharjee) शो से बाहर हो गई है और उनके बाहर होने का सीधा असर एजाज खान (Eijaz Khan) पर होगा. Also Read - Deepika Padukone के मास्क की कीमत सुनकर उड़ जाएंगे आपके होश, लाखों का है हैंडबैग...जानें इनकी कीमत

देवोलीना भट्टाचार्जी ने एजाज खान की प्रॉक्सी बनकर ही ‘बिग बॉस 14’ (Bigg Boss 14) के घर में एंट्री मारी थी, क्योंकि एजाज अपने फिल्म की शूटिंग के लिए बाहर गए थे. लेकिन अब देवोलीना भट्टाचार्जी (Devoleena Bhattacharjee) का पत्ता शो से कह चुका है. दरअसल द खबरी ट्विटर हैंडल पर इस बात की जानकारी दी गई है कि बीती रात ही देवोलीना भट्टाचार्जी घर से बाहर आ चुकी हैं. देवोलीना भट्टाचार्जी का शो से बाहर आने का मतलब है कि अब एजाज खान (Eijaz Khan) दोबारा इस शो में नहीं आ पाएंगे. Also Read - Bigg Boss 14: Valentine Day पर Rahul Vaidya को सरप्राइज देंगी गर्लफ्रेंड Disha Parmar! शादी को लेकर कही यह बात, देखें उनकी खूबसूरत तस्वीरें...

Also Read - 'Naagin' Nia Sharma ने अधखुली व्हाइट जैकेट में मचाया गदर, लोग बोले- 'इसकी भी क्या जरूरत थी?'

इस हफ्ते घर से बेघर होने के लिए कुल 6 लोग नॉमिनेट हुए थे, नॉमिनेशन की इस लिस्ट में देवोलीना भट्टाचार्जी के अलावा रुबीना दिलाइक, राहुल वैद्य, निक्की तम्बोली, राखी सावंत, अली गोनी के नाम शामिल है.

इसमें से दो सदस्य राखी सावंत और निक्की तम्बोली फाइनल में पहुंच गई है और एलिमिनेशन से बच गई. बिग बॉस 14 का फिनाले अगले रविवार (21 फरवरी) को होना है, बता दें कि शो को करीब डेढ महीने का एक्सटेंशन दिया गया था. हालांकि इस बार शो में कुछ खास टीआरपी नहीं आई है.