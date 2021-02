Bigg Boss 14 Finale Week Devoleena Bhattacharjee Out Of House says These Things About Paras And Jasmin: बिग बॉस 14 में एक और नया ट्विस्ट देखने को मिला है. दरअसल इस वक्त बिग बॉस में फिनाले वीक चल रहा है. ऐसे में इस दौरान घर से बेघर होकर देवोलीना भट्टाचार्य (Devoleena Bhattacharjee) ने अपने साथ-साथ एजाज (Eijaz khan) के फैंस को भी निराश कर दिया है. बता दें कि बिग बॉस 14 (Bigg Boss 14) के घर से एजाज खान (Eijaz khan) की प्रॉक्सी बनकर आई देवोलीना भट्टाचार्जी (Devoleena Bhattacharjee) का सफर कल खत्म हो गया. Also Read - 'Naagin' Nia Sharma ने हॉट तस्वीरें शेयर करने के बाद व्हाइट टॉवल लपेट पोस्ट किया बोल्ड वीडियो, फैंस बोले- हमारी बन जाओ

ऐसे में घर से बाहर आते ही देवोलीना भट्टाचार्जी (Devoleena Bhattacharjee) ने घर में रह रहे पारस छाबड़ा (Paras Chabra) और साथ ही जैस्मिन भसीन (Jasmin Bhasin) पर जमकर हमला बोला है. दरअसल देवोलीना भट्टाचार्जी (Devoleena Bhattacharjee) ने सोशल मीडिया पर अपना गुस्सा जाहिर किया और ट्वीट करके लिखा, ‘इसको सपोर्टर का मतबल समझना चाहिए. सपोर्टर के नाम पे काला दाग बन गया. गिरगिट. सपोर्ट करना नहीं था तो आना ही नहीं चाहिए था. गंदी गंदी हरकतें करेगा तो तारीफें थोड़ी बटोरेगा.’ Also Read - Eijaz-Pavitra का प्यार सातवें आसमान पर, एक्ट्रेस ने कहा- अब झेलो पूरी ज़िंदगी, 'पविजाज' की रोमांटिक फोटोज VIRAL



दरअसल देवोलीना भट्टाचार्जी (Devoleena Bhattacharjee) पर पारस छाबड़ा (Paras Chabra) ने घर में आरोप लगाए थे कि वो उनके बारे में गलत और खराब बातें सोशल मीडिया पर फैला रही हैं. ऐसे में वो उनका सर्पोट क्यों करेंगे.

वहीं, देवोलीना भट्टाचार्जी (Devoleena Bhattacharjee) ने पारस के अलावा जैस्मिन की भी जमकर क्लास लगाई है. देवोलीना भट्टाचार्जी (Devoleena Bhattacharjee) ने जैस्मिन भसीन (Jasmin Bhasin) के ट्वीट डिलीट कर देने वाली बात को गलत साबित करते हुए उन पर किए पुराने ट्वीट को रीट्टीव किया और लिखा, ‘जो कोई भी मेरे ट्वीट्स पर निगाह रखता है मैं उसे बता देना चाहती हूं कि मैं अपने ट्वीट्स और मैसेज्स कभी डिलीट नहीं करती. मेरा एक विचार है और वो हमेशा वही रहेगा. मेरे सारे पुराने ट्वीट्स वहां हैं, जो भी उन्हें पढ़ना चाहता है प्लीज स्क्रॉल डाउन करे और पढ़ लें. बाकी मैं अपनी बात खत्म करती हूं.’

Whoever stalks my tweets,i would really like to adress them that i never delete my tweets or messages.i have an opinion and it wud be there always..All my previous tweets are there.Anyone wud like to scroll down can happily do https://t.co/WqP0BW4BG6 Assured. 😇🙌🏻 https://t.co/ge1w5bWZYT

— Devoleena Bhattacharjee (@Devoleena_23) February 13, 2021