Bigg Boss 14 Winner Prize Money Know The Details: 'बिग बॉस 14' (Bigg Boss 14) के फिनाले में चंद दिन ही बाकी हैं और जल्द ही पता चल जाएगा कि इस बार शो का विजेता कौन बनेगा. हाल ही में सलमान खान (Salman Khan) ने इस बार मिलने वाली ट्रॉफी पर से पर्दा उठाया था, जिसे देखकर घरवालों की आंखें खुल गई थी. बता दें कि 'बिग बॉस 14' (Bigg Boss 14) का फिनाले 21 फरवरी को है और उस दिन पता चल जाएगा कि आखिर इस बार ताज किसके सिर सजेगा, किसे ट्रॉफी मिलेगी.

इस बार फिनाले वीक में टॉप-5 कंटेस्टेंट्स हैं, जिनमें रुबीना दिलैक (Rubina Dilaik) राहुल वैद्य अली (Rahul Vaidya) गोनी (Aly Goni) राखी सावंत (Rakhi Sawant) और निक्की तंबोली (NIkki Tamboli) हैं. इन्हीं में से विनर, फर्स्ट और सेकंड रनर अप चुना जाएगा. ऐसे में चलिए जानते हैं कि आखिर विजेता अपने साथ क्या क्या लेकर जाएगा.

यह तो सभी जानते हैं कि बिग बॉस (Bigg Boss) के विनर को कैश प्राइज और ट्रॉफी मिलती है और इस बार की प्राइज मनी 50 लाख थी. हालांकि अब इसमें से विजेता को केवल 36 लाख ही मिलेंगे क्योंकि राखी (Rakhi Sawant) ने फिनाले में आने के लिए 14 लाख रुपए की कुर्बानी दे दी थी.

इतना ही नहीं टॉप 3 में जो भी सदस्य आता है उसमें से हर किसी को एक मनी बैग का ऑफर दिया जाता है जिसमें करीब 10 लाख तक का कैश को होता है. ऐसे में इस बार जो भी सदस्य टॉप 3 में आएगा उसके पास ये ऑप्शन जरुर आएगा. हालांकि अब ये देखना होगा कि इस बार बिग बॉस ऐसा करते हैं या नहीं.

विनिंग अमाउंट के अलावा ‘बिग बॉस 14’ (Bigg Boss) के विनर को क्रिस्टल जड़ित चमचमाती ट्रॉफी मिलेगी, जिसकी झलक सलमान खान ने हाल ही के ‘वीकेंड का वार’ एपिसोड में दिखाई थी. जीती राशि के अलावा विनर को प्रति हफ्ते की वह फीस भी मिलती है, जिसमें उसने ‘बिग बॉस 14’ साइन किया है. वहीं रनर-अप कोई पैसे नहीं मिलते, उसे सिर्फ वही पैसे बतौर फीस मिलते हैं जो प्रति हफ्ते शो में एंट्री के वक्त तय की गई थी.