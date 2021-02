Bigg Boss 14 Finale Mid Week Eviction Going To Happen: बिग बॉस 14 (Bigg Boss 14) का फिनाले आने वाला है और इस रविवार को घर को नया विजेता मिल जाएगा. ऐसे में हर दिन कोई ना कोई नई चीजें देखने को मिल रही है. फिलहाल घर में रुबीना दिलैक (Rubina Dilaik) अली गोनी (ALy Goni) राखी सावंत (Rakhi Sawant) निक्की तंबोली (Nikki Tamboli) फिलहाल घर में है लेकिन अब जल्द ही घर में से एक सदस्य बेघर हो जाएगा. Also Read - काजल राघवानी ने कहा खेसाली लाल ने मुझे धोखा दिया, एक्टर बोले- सुशांत की तरह चाहती हो आत्महत्या कर लूं

बिग बॉस 14 (Bigg Boss 14) का फिनाले 21 फरवरी को होना है. ऐसे में शो का फिनाले बेहद पास आ चुका है औऱ शो में तड़का लगाने के लिए कई सारे मेहमान आने वाले हैं. खबरों की माने तो राजकुमार राव (Rajkummar Rao), कॉमेडियन भारती सिंह (Bharti Singh) और उनके पति हर्ष लिंबाचिया (Haarsh Limbachiyaa) घर के नए मेहमान बनकर आएंगे. Also Read - Diljit Dosanjh-Shehnaz Gill फिल्म 'हौसला रख' में साथ आएंगे नजर, रिलीज हुआ पोस्टर...फैंस हुए दिवाने

राजकुमार राव अपनी अगली फिल्म ‘रूही’ (Roohi) के प्रमोशन के लिए घर में आ रहे हैं. ऐसे में जब ये मेहमान घर में आएंगे तो वो घरवालों के साथ मिलकर कुछ गेम खेलेंगे और इसके बाद घर से मिड वीक इविक्शन होगा जो हर किसी को हैरान कर जाएगा. ऐसे में माना जा रहा है कि शायद घऱ से निक्की तंबोली (Nikki Tamboli) बाहर हो सकती हैं.

बीते दिन भी बिग बॉस 14 (Bigg Boss 14) के घर में एक टास्क हुआ था, जिसमें घर निक्की तंबोली के सामने एक ऑफर रखा गया था. इस ऑफर में निक्की को घर से बाहर जाने पर 6 लाख रुपय की राशि देने की बात कही गई थी, लेकिन निक्की ने घर में बने रहने का निर्णय लिया है.