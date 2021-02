Bigg Boss 14 Finale Week Rakhi Sawant Will Tear Her Husband Ritesh Letter: बिग बॉस 14 (Bigg Boss) के अपकमिंग एपिसोड में एक बार फिर से ढ़ेर सारा ड्रामा देखने को मिलेगा. जहां एक तरफ बिग बॉस (Bigg Boss) में फिनाले वीक (Finale Week) चल रहा है और आने वाले दिनों घर को नया विजेता मिलेगी वहीं दूसरी तरफ बिग बॉस (Bigg Boss)इस दौरान भी जमकर घरवालों के साथ गेम खेलते हुए नजर आ रहे हैं. बता दें कि बिग बॉस का 14वां सीजन (Bigg Boss 14) खत्म होने को है, 21 फरवरी को फिनाले है और इसी दिन पता चलेगा कि कौन बनेगा इस सीजन का विनर. लेकिन घर में इस वक्त जमकर ड्रामा चल रहा है. Also Read - The Kapil Sharma Show: सलमान ने करवाई Sunil-Kapil की दोस्ती, फिर से पर्दे पर होगी 'डॉक्टर मशहूर गुलाटी' की वापसी

दरअसल बिग बॉस 14 (Bigg Boss 14) के फिनाले से पहले घरवालों को एक टास्क दिया जाएगा जिसमें उन्हें अपने चाहनेवालों की एक पंसदीदा चीज को खराब करना है ताकि वो दूसरे घरवालों की कुछ मांगो को पूरा कर सके. ऐसे में बिग बॉस (Bigg Boss) राखी सावंत के सामने एक कठिन टास्क रखेंगे जिसमें उन्हें अपने पति का वो लेटर फाड़ना होगा जो उन्हें क्रिसमस के मौके पर मिला था. Also Read - Aapki Nazron Ne Samjha: टीवी का नया शो 'आपकी नज़रों ने समझा' दिल को छू जाएगा, ऐसी होगी कहानी

जब राखी को ये टास्क मिलता है तो वो अपने रितेश के बारे में बात करते हुए कहती हैं कि ‘मैं अपने पति से प्यार करती हूं. मैंने उससे दिल से शादी की थी, लेटर को फाड़ने के बाद मुझे बुरा लगेगा. हालांकि मुझे ऐसा भी लगता है कि जब मैं पिछले 2 साल से अपने पति से नहीं मिली हूं तो ये कैसा रिश्ता है? मुझे हक है कि मैं अपने बारे में सब सोचूं. अगर मेरे पति ने पैसों के मामले में मेरी मदद की होती तो शायद मैं बिग बॉस में नहीं आती। उसने मेरी कोई मदद नहीं की, उसने मेरा लोन भी नहीं चुकाया। मैं अभी भी पैसे चुका रही हूं.’

राखी ने आगे बताया कि शादी के बाद पिछले दो साल से वे एक बार भी खुश नहीं हुई हैं. वहीं राहुल वैद्य को दिशा परमार के स्कॉर्फ की कुर्बानी देनी होगी ताकि वो निक्की की ख्वाहिश को पूरा कर सकें.