Bigg Boss 14 Finale Week Rubina Dilaik Calls Nikki Tamboli Most Confused Contestant Of The Show And Had A Huge Fight: बिग बॉस 14 (Bigg Boss 14) अब अपने अंतिम पड़ाव पह आ चुका है अब फिनाले आने में महज एक दिन बचा है. ऐसे में सभी घरवाले अब बस फिनाले की रात का इंतजार कर रहे हैं. ऐसे में फिनाले से ठीक पहले बिग बॉस (Bigg Boss) ने घरवालों को खास मेहमानों से मिलावाया है जो एक्टर राजकुमार राव (RajKumar Rao) हैं. इसके साथ ही शो में कॉमेडी का तड़का लगाने आएंगी भारती सिंह (Bharti Singh) और उनके पति हर्ष लिंम्बाच्या (harsh limbachiya) Also Read - KGF स्टार Yash के फैन ने की आत्महत्या, सुसाइड नोट में लिखा 'अंतिम संस्कार में शामिल हो एक्टर'

भारती सिंह (Bharti Singh) और उनके पति हर्ष लिंम्बाच्या (harsh limbachiya)जब घर में आएंगे तो घरवालों के साथ जमकर मस्ती करेंगे और उनका टांग भी खिंची जाएगी. ऐसे में इन दिनों एक दूसरे की जिगरी दोस्त बनी रुबीना दिलैक (Rubina Dialik) और निक्की तंबोली (Nikki Tamboli) के बीच एक बार फिर से वही बहस और झगड़ा देखने को मिलेगा जो कुछ महीनों पहले शो में हो रहा था. Also Read - Kim Kardashian और Kanye West की टूट रही है शादी, देखें अमेरिकन सिलेब्रिटी की Hot Pictures

जहां एक तरफ निक्की तंबोली (Nikki Tamboli) पर अली गोनी (Aly Goni) अपने सवालों की बौछार करते हैं वहीं राखी (Rakhi Sawant) भी उनका जमकर मजाक उड़ाती हैं. इसके बाद बारी आती है रुबीना (Rubina Dialik) की जो वीडियो में कह रही है कि मुझे पूरे सीजन के दौरान एक इंसान जो सबसे ज्यादा कन्फ्यूज्ड वह है निक्की तंबोली (Nikki Tamboli ) रुबीना (Rubina Dialik) की बात सुनकर निक्की (Nikki Tamboli ) बुरी तरह गुस्सा हो जाती हैं और कहती हैं कि ‘मैं आपको कन्फ्यूज्ड़ लगी हूं ये आपकी प्रॉब्लम है शो खत्म होने के बाद मैं आपके घर थोड़ आऊंगी. Also Read - Bagheera Teaser: साइको किलर के तौर पर Prabhu Deva की एंट्री, खौफनाक अंदाज उड़ा देगा आपके होश

हाल ही में निक्की और रुबीना (Rubina Dilaik) में गहरी दोस्ती हुई थी. निक्की (Nikki Tamboli) को रुबीना (Rubina Dilaik) ने फिनाले तक भी पहुंचाया था. ऐसे में अब इस दोस्ती में आई दरार पर कैसा होगी रुबीना (Rubina Dilaik) का रिएक्शन ये देखने लायक है