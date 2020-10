Bigg Boss 14 Jaan Kumar Sanu says Singer had left 6 months pregnant wife- बॉलीवुड सिंगर गायक कुमार सानू के बेटे जान पहले ऐसे प्रतियोगी थे जिनकी पुष्टि शो के होस्ट सलमान खान ने की थी. जान एक गायक भी है, और वह अपने पिता की छाया से बाहर निकलना चाहते हैं. Also Read - Bigg Boss 14 Day 9 Updates : निक्की तंबोली ने जान से कराई मसाज, शहजाद को कहा-इसे तो घर ही...

जान ने कहा कि मेरी मां मेरे लिए माता और पिता दोनों हैं. बिग बॉस के घर में आने से पहले मेरी यही चिंता थी कि पीछे में मेरी मां की देखभाल कौन करेगा. जब प्यार की बात आती है तो मेरी सोच पुराने ज़माने की है. मुझे लगता है कि प्यार केवल एक ही इंसान से होता है और हमें उसी इंसान के साथ रहना चाहिए. जैसे की मेरी मां.

बता दें, कुमार सानू ने अपनी पहली पत्नी Rita Bhattacharya यानी जान की मां तो तलाक दे दिया था जो वे 6 महीने प्रेग्नेंट थीं. उसके बाद सानू ने Saloni से दूसरी शादी की. जिनसे उनकी दो बेटियां हैं.