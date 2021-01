Bigg Boss 14 Weekend Ka Vaar: बिग बॉस 14 में आज ‘वीकेंड का वार’ होगा, ऐसे में इस बार सलमान नहीं बल्कि हर बार की तरह बाहर की जनता और कुछ मीडिया कर्मी घर में आएंगे और घरवालों से उनके खेल के बारे में और साथ ही बाकि चीजों पर सवाल करेंगे. ऐसे में कर्लस चैनल ने अपने सोशल मीडिया पर जो प्रोमो जारी किया है उसमें एक ऐसा सवाल रुबीना और अभिनव से पूछा जाता है जिसे सुनकर दोनों के चेहरे का रंग उड़ जाता है. Also Read - Bigg Boss 14: एजाज खान का बड़ा बयान, कहा- यौन शोषण पर किए खुलासे को मेरे खिलाफ इस्तेमाल किया गया

दरअससल इस वीकेंड घर में मीडिया की भी एंट्री होगी जो घरवालों से तीखे सवाल पूछेगी और मेकर्स ने आने वाले एपिसोड का प्रोमो रिलीज किया है, जिसमें मीडियाकर्मी राहुल वैद्य से लेकर अभिनव और रुबीना से सवाल पूछ रहे हैं. ऐसे में एक पत्रकार ने अभिनव और रुबीना से पूछा कि क्या उन दोनों का रिश्ता केवल घर तक है और बाहर जाने के बाद दोनों अगर हो जाएंगे. ये सुनकर दोनों एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं औऱ उनके चेहरे का रंग उड़ जाता है. Also Read - Bigg Boss 14: सोनाली ने डस्टबिन में फेंका अपना खाना, रुबीना और निक्की हुई आगबबूला, बोंली 'ये वीआईपी नेचर'...

