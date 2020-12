Bigg Boss 14 Kavita Kaushik and Rubina Dilaik fighting video viral on Social Media quit the show- टेलीविजन अभिनेत्री कविता कौशिक ने रियलिटी शो ‘बिग बॉस 14’ में अपने प्रतियोगी साथी रुबीना दिलाइक के साथ विवाद के बाद बिग बॉस का घर छोड़ दिया है. बिग बॉस के घर में कुछ प्रतिभागी घर के नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं, जिससे नाराज बिग बॉस ने घोषणा की कि जो प्रतियोगी नियमों का पालन नहीं करना चाहते, वे घर छोड़ सकते हैं. इसके साथ ही बिग बॉस का मुख्य दरवाजे खुल गए. Also Read - Bigg Boss 14: पवित्रा पुनिया के होटल चलाने वाले पति का खुलासा, चार बार दे चुकी हैं धोखा

कविता और रुबीना के बीच विवाद इस कदर बढ़ गया कि कविता घर से बाहर निकल गईं.

फिनाले वीक टास्क के दौरान शो का मुख्य दरवाजा खुला था, जहां से कविता शो के बाहर निकल गईं. कविता के अचानक बाहर जाने से घरवाले सकते में आ गए हैं.