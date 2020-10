Bigg Boss 14 New Entry: हाल ही में बिग बॉस सीजन 14 के कुछ प्रतियोगी घर से बेघर हो गए थे, जिसके बाद शो के होस्ट सुपरस्टार सलमान खान ने बिग बॉस के घर में तीन प्रतियोगियों को वाइल्ड कार्ड एंट्री दी है. वाइल्ड कार्ड एंट्री के जरिए बिग बॉस के घर में अभिनेत्री कविता कौशिक (Kavita kaushik in Big Boss), नैना सिंह (Naina Singh in Big Boss) और शार्दुल पंडित (shardul pandit) ने एंट्री मारी है. Also Read - Bigg Boss 14: देसी किम कार्दशियां बनने की कोशिश क्यों कर रही निक्की तंबोली?

बिग बॉस ने इसके बाद प्रतियोगियों को ’60 मिनट ‘ चैलेंज दिया. इस टास्क में प्रतियोगियों को खुद को और फिर अपने साथी को एक नंबर पर रेट करना होता है, जिसमें 60 मिनट के एपिसोड में उस विशेष प्रतियोगी के समय की मात्रा को दर्शाया जाता है. निक्की तम्बोली आश्वस्त लग रही हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि पूरा एपिसोड उनके चारों ओर ही घूम रहा है. वहीं राहुल वैद्य और जान कुमार सानू खुद को 9 मिनट का फेयर स्कोर देते हैं. Also Read - Bigg Boss 14: गौहर खान को पवित्रा पुनिया ने दी गालियां, एक्ट्रेस बोलीं- अपना रंग दिखा दिया

बिग बॉस के घर में अभिनेत्री नोरा फतेही और सिंगर गुरु रंधावा अपने नए सॉन्ग ‘नाच मेरी रानी’ के प्रमोशन के लिए गए थे. शो में जैस्मीन भसीन और एजाज खान जैसे प्रतियोगी भी हैं. Also Read - Bigg Boss 14 : निशिकांत मल्कानी और कनिका मान​ का हॉट अवतार, गुस्ताख तस्वीरें दिल ले बैठी हैं

(इनपुट आईएएनएस)