छोटे परदे पर 'किन्नर बहू' के नाम से फेमस हुई रुबीना दिलैक बिग बॉस 14 में अपने जलवे दिखा रही है. साथ ही देखने को मिल रहा है उनके पति अभिनव शुक्ला के लिए उनका प्यार. जैसे ही घर का कोई सदस्य रुबीना को घेरने की कोशिश करता है या अपमान करने की कोशिश करता है तो अभिनव ढाल बनकर खड़े हो जाते हैं. ऐसा ही रुबीना भी करती हैं जब अभिनव के साथ किसी की लड़ाई होती है. शो में अभिनव ने बताया कि शादी के बाद दोनों में मनमुटाव होने लगे थे.

उनके झगड़ों की खबरें घर से निकल कर सोशल मीडिया पर भी देखने को मिली थीं. लेकिन बाद में बातचीत के जरिए दोनों ने इस मसले को सुलझा लिया. एक इंटरव्यू में अभिनव ने रुबीना के बारे में बात करते हुए बताया कि उन्हें कोई व्यक्ति नापसंद हो सकता है लेकिन उनकी पत्नी कभी किसी की बुराई नहीं करती हैं.

Also Read - Bigg Boss 14: घर में होगी बीजेपी नेता सोनाली फोगाट की धाकड़ एंट्री, 'थप्पड़ कांड' से मचाया था तहलका

रुबिना ने कहा कि उन्हें पहाड़ बेहद पसंद हैं. पहाड़ों पर मस्ती करना उनकी बड़ी और आखिरी ख्वाहिश होती है. पहाड़ों के बीच पहुंचकर तो रुबीना बच्ची ही बन जाती है.

रुबीना कभी बेहद बोल्ड नजर आती हैं तो कभी साड़ी पहनती हैं. वह सीरियल्स के जरिए हर घर में मशहूर हैं. वह शिमला की रहने वाली हैं और जब भी पहाड़ों से पहुँचती हैं तो खूब मस्ती करती हैं.

बता दें, ‘शक्ति: अस्तित्‍व के अहसास की’ में किन्नर बहू का किरदार निभाकर रुबीना दिलाइक को काफी लोकप्रियता मिली है. उनकी काफी फैन फॉलोइंग है.

उन्होंने अपने लॉन्ग टाइम ब्वायफ्रेंड अभिनव शुक्ला से 21 जून को शिमला में शादी की.