बॉलीवुड सिंगर गायक कुमार सानू के बेटे जान बिग बॉस के जरिए अपनी अलग पहचान बनाने की कोशिश कर रहे हैं. जान एक गायक भी है, और वह अपने पिता की छाया से बाहर निकलना चाहते हैं. जान ने जैस्मिन भसीन और सारा गुरपाल को बताया कि उन्हें कभी अपने पिता का प्यार नहीं मिला.

उनकी मां ने अकेले ही उनकी परवरिश की. जान ने बताया कि जब उनकी मां 6 महीने प्रेग्नेंट थी तो उनके माता-पिता का तलाक हो गया था. जान ने कहा कि मेरी मां मेरे लिए माता और पिता दोनों हैं.

बिग बॉस के घर में आने से पहले मेरी यही चिंता थी कि पीछे में मेरी मां की देखभाल कौन करेगा. जब प्यार की बात आती है तो मेरी सोच पुराने ज़माने की है. मुझे लगता है कि प्यार केवल एक ही इंसान से होता है और हमें उसी इंसान के साथ रहना चाहिए. जैसे की मेरी मां. बता दें, कुमार सानू साल 1994 में अपनी पहली पत्नी से अलग हो गए थे. खबरों के अनुसार उनके रिश्ता टूटने की वजह एक एक्ट्रेस थी.

कुमार सानू का नाम उस वक्त मीनाक्षी शेषाद्रि से जुड़ा था. कहा जाता है कि मीनाक्षी शेषाद्रि और कुमार सानू एक-दूसरे के प्यार में पागल थे. जब इस बात की भनक सानू की पत्नी को लगी तो दोनों ने तलाक लेने का फैसला कर लिया.

एक इंटरव्यू में कुमार सानू ने कहा था कि मैं मीडिया के सामने अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में बात नहीं करना चाहता. मुझे लगता है फैंस को सिर्फ मेरे गाने से मतलब है.

हालांकि कुमार ने कहा कि मेरी पत्नी का आरोप है कि मैं उनको मारता हू्ं. बच्चे को मां मारता हूं. उनका अपमान करता हूं. आप बताइए जिस बीवी ने मुझ पर इतने सारे आरोप लगाए क्या उनके पास मुझे वापस जाने का दिल करेगा. रीता से अगर मेरी कभी रास्ते में भी गलती से मुलाकात हो जाए तो वो मुझसे लड़ने लगती है. हम जिस घर में रहते हैं वहां आकर तोड़म ताड़ी करना. मेरे भांजे को हॉकी स्टिक से मारना.ये सब क्या है. She is Mad. पागल हो वो!