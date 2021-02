Bigg Boss 14 Arshi Khan Gets Eliminated From The House: बिग बॉस 14 (Bigg Boss 14) में आज वीकेंड का वार (weekend ka vaar) होने वाला है जिसके कई सारे प्रोमो शो की तरफ से जारी किए गए हैं. जहां एक तरफ सलमान आज घरवालों पर जमकर गुस्सा निकालेंगे वहीं आने वाले समय में घर से बेघर होने के लिए भी किसी का सलमान खान जल्द ही बताएंगे. हालांकि अब जबकि फिनाले में महज कुछ हफ्ते ही बचें है, ऐसे में किसी का सफर भी यहां पर अगर खत्म होता है तो ऐसे में वो बेहद दर्द भरा होगा. Also Read - Happy Birthday Nora Fatehi: काफी शॉप में काम करने से लेकर लॉटरी टिकट बेचने तक, ऐसा रहा है नोरा का स्ट्रगल...जानें पूरी कहानी

जहां पिछले सप्‍ताह विकास गुप्‍ता बाहर हो गए थे और अब ऐसा लग रहा है कि एक और वाइल्‍डकार्ड कंटेस्‍टेंट घरवालों को छोड़कर जाने को तैयार है. दरअसल मीडिया में आ रही लेटेस्‍ट रिपोर्ट्स की मानें तो इस बार अर्शी खान एलिमिनेट होने जा रही हैं. सोशल मीडिया पर ‘द खबरी’ ने इसकी जानकारी दी है. Also Read - Neha Dhupia ने महज 8 महीने में घटाया 21 किलो वजन, तस्वीरों में देखें कैसे Fat से Fit हुई एक्ट्रेस

Exclusive and Confirmed. Yes there is elimination and its Shocking Also Read - Taarak Mehta Ka Ooltah Chashmah की 'बबीताजी' ने दिखाया अपना ग्लैमरस अंदाज, Video हुआ Viral

First on The Khabri

👇https://t.co/XQRuNuroYA

— The Khabri (@TheRealKhabri) February 5, 2021