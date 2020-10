Bigg Boss 14 Live Update salman khan show starts says this is only entertainment show-Bigg Boss 14 Live Update: सलमान ने कोरोना काल में फैंस को एतिहात बरतते हुए शो की शुरूआत की. इस बार महामारी को देखते हुए ऑडियंस को नहीं रखा गया है. लेकिन उदास होने की बात कोई बात नहीं वर्चुअली दर्शक इसे देख सकेंगे. Also Read - Bigg Boss 14 Live Update:बैचेनी बढ़ा रहा है सलमान का शो बिग बॉस, निक्की तंबोली ने जीतने के लिए सीखा फ्लर्ट करना

सलमान ने कहा कि शो के अंदर तीन बिग बॉस सेलिब्रटीज भी शो के अंदर होंगे. सिद्धार्थ शुक्ला, हिना खान, गौहर खान. ये पूर्व कंटेस्टेंट शो के अंदर रहकर बाकी प्रतिभागियों को देख सकेंगे. शो की शुरूआत गौहर के एक आइटम सॉन्ग से होती है. Also Read - प्‍वाइंट्स टेबल के टॉप पर पहुंची RCB, विराट बोले- टूर्नामेंट तेजी से हमसे दूर भी जा सकता है

‘बिग बॉस 14’ (Bigg Boss 14) में कंटेस्टेंट की लिस्ट सामने आई है

जैस्मिन भसीन

कुमार सानू के बेटे जान

निशांत सिंह मलकानी

एजाज खान

पवित्रा पुनिया

अभिनव शुक्ला

रुबीना दिलाइक

निक्की तंबोली

राधे मां

राहुल वैद्य

सारा गुरपाल

शार्दुल पंडित

शहजाद देओल Also Read - BJP ने जारी की बिहार और कर्नाटक के विधान परिषद उम्‍मीदवारों की पहली लिस्‍ट