Also Read - Bigg Boss14: बिग बॉस के लिए राधे मां का चार्ज सुन उड़ जाएंगे होश, हर हफ्ते मिलेंगे इतने लाख रुपए

View this post on Instagram

Ghar mein jaane se pehle hi kya ex-contestants @realsidharthshukla aur @gauaharkhan mein ho gayi hai ladaayi? 😱 #BB14GrandPremiere TONIGHT at 9 PM. Catch #BiggBoss14 before TV on @vootselect. @beingsalmankhan #BiggBoss #BB14 #BiggBoss2020 @plaympl @daburdantrakshak @tresemmeindia @lotus_herbals