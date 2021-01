Bigg Boss 14 Mouni Roy Will Dance With Salman Khan New Promo Release: बिग बॉस 14 (Bigg Boss 14) के घर में आज जमकर एंटरटेनमेंट होने वाला है, दरअसल आज शो में मौनी रॉय (Mouni Roy) आएंगी. मौनी रॉय (Mouni Roy) सलमान खान के साथ घरवालों के साथ मस्ती भी करेंगी और साथ ही क्लास भी लगाएंगे. शनिवार वाले दिन सलमान खान (Salman Khan) ने जमकर घरवालों की क्लास लगाई थी फिर चाहे वो निक्की हो या फिर राखी. लेकिन नए प्रोमो में सलमान जमकर मस्ती करते हैं और ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. Also Read - Bigg Boss 14: राखी की हरकतों से परेशान होकर रो पड़े Abhinav Shukla, माफी मांगने पर कहा, 'अब दूर रहना मुझसे'

सलमान खान (Salman Khan) 'बिग बॉस 14' (Bigg Boss 14) के सेट पर धमाल मचाने आ रहे हैं.सलमान खान के इस काम में साथ देने के लिए आ रही हैं टीवी की नागिन मौनी रॉय, जो अपने अंदाज से जमकर सबका मनोरंजन करती हैं. 'बिग बॉस 14' के लेटेस्ट प्रोमो में मौनी रॉय (Mouni Roy) सलामन के साथ जमकर मस्ती करती हैं. सलमान खान से मुलाकात करने के बाद मौनी रॉय 'बिग बॉस 14' के सदस्यों के साथ एक गेम भी खेलती हैं.

अपने टास्क में मौनी रॉय घरवालों को झूठ बोलने की सजा देने वाली हैं, ‘बिग बॉस 14’ के सभी सदस्य मौनी रॉय के बैल की सवारी करने वाले हैं. प्रोमो में मौनी रॉय राखी सावंत को लेकर रुबीना दिलाइक से सवाल कर रही हैं, गलत जवाब देने पर बैल ने रुबीना दिलाइक को गिरा दिया. सलमान खान को इस खेल में जमकर मजा आता है.