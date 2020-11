Bigg Boss 14 netizens criticised Eijaz Khan on Asking Jaan Kumar Sanu to put Hands on toilet during the task and says lick it- एजाज खान हाल ही में शार्दुल पंडित के सामने अपनी मन की बात कहकर रोते हुए नज़र आए थे. एजाज को बुरा लगा था जब घर के सदस्यों ने उन्हें पागल कहकर बुलाया था. हालांकि इस रिएलिटी शो ये सब होना कोई नई बात नहीं है. अपने टास्क पूरे करने के लिए घरवाले किसी भी हद तक गुजर जाते हैं और कौन किस का दोस्त है अंत तक ये नहीं समझ पाते हैं. बिग बॉस के अगले टास्क में भी कुछ ऐसा ही होता है. घर के सदस्यों को दो टीमों में बांटा जाता है. एक टीम फरिश्तों की होती है. और एक को शैतान का नाम दिया जाता है. फरिश्तों के टीम को शैतान के सारे आदेशों का पालन करना होता है. Also Read - जैकलीन फर्नांडीज फिर मचाने वाली हैं तहलका, हुस्न ही मदहोश करने वाला है, कोई क्या करेगा?

इसी टास्क के दौरान एजाज, जान कुमार सानू को टायलट में हाथ डालने के लिए कहते हैं. ये भी कहते हैं कि अगर कोई चालाकी की उन्हें ये हाथ चाटने भी पड़ेंगे. एजाज की ये बात फैंस को गले नहीं उतरती है और वे एक्टर को ट्रोल करना शुरू कर देते हैं. Also Read - अभिषेक बच्चन स्टारर फिल्म का नाम क्यों है 'लूडो', पंकज त्र‍िपाठी ने हमेशा की तरह...

#EijazKhan said to #JaanKumarSanu to put his hand inside the comode? He threatens him that he will force him to lick it. Who is endorsing this kind of a behaviour? Iske baad koi ‘pagal’ bulaye is admi ko toh problem hoga.. then don’t show this stuff .. disgusting #bb14 — m (@MxrshallMx) November 6, 2020

#Eijazkhan kya pagal hue hai kya matlab #JaanKumarSanu ko toilet k andar haat dalne bola. Shee yakk Kitna jalega #RubinaDialik ko schezwan sauce dalne bol rahe #NikkiTamboli ankh mai lagega Kuch toh socho @BeingSalmanKhan @ColorsTV @BiggBoss #BiggBoss2020 #BiggBoss2020 — Manasi (@Manasi41689282) November 6, 2020

Nothing against him and i dnt think so k wo pagal h but this is

Disgusting #EijazKhan asked #JaanKumarSanu to put his hand in Commode

And mai ye haat chaatne bhi bol sakta hu if . Like really dude

I knw u r in task what how can u fall so low#BiggBoss14 https://t.co/klwog0NUox — (@_Blissfulgirl_) November 6, 2020

बता दें, एजाज के कैप्टन बनने के बाद जान कुमार और एजाज में किसी ना किसी बात पर लड़ाई हो जाती है. यही नहीं जैस्मिन भसीन के सेफ करने के चक्कर में एजाज की पवित्रा पुनिया से भी जबरदस्त लड़ाई होती है.