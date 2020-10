Gautam Gulati to Enter in Bigg Boss 14: टीवी के सबसे चर्चित शो बिग बॉस 14 (Bigg Boss 14) की अब वापसी हो चुकी है. इस साल भी कई तगड़े कंटेस्टेंट सामने आए हैं मगर शो के शुरुआती हफ़्तों को बिग बॉस ने बिल्कुल बदल दिया है. इस वक़्त घर में सीनियर्स और फ्रेशर्स का युद्ध चल रहा है. अब खबर आ रही है कि अभिनेता गौतम गुलाटी (Gautam Gulati) बिग बॉस 14 के घर में प्रवेश कर सकते हैं. वे बिग बॉस 8 के विजेता रहे हैं. गुलाटी को मौजूदा सीजन में एक मेंटर के तौर पर इस विवादों वाले रियलिटी टीवी शो के घर में भेजने की तैयारी की गई थी, लेकिन उनकी शूटिंग के चलते ऐसा नहीं हो पाया. हालांकि, अब ऐसा लगता है कि वह नए प्रतियोगियों से मिलने के लिए तैयार हैं. Also Read - Bigg Boss 14: 'सपना भाभी' की होगी घर में भड़कीली एंट्री! एडल्ट एक्ट्रेस की देखिए हॉट तस्वीरें

उन्होंने ट्वीट कर कहा, “दुख की बात है कि मैं पिछले हफ्ते बिग बॉस में शामिल नहीं हो सका, क्योंकि मेरी शूटिंग थी, पर सोच रहा हूं कि इन सबको जाने दूं और फिर जल्दी से एंट्री मारता हूं..क्यों बिग बॉस??”

Sad that I could not join big boss last week because of shooting schedule per soch raha hu in sab ko jane do phir marta hu entry jaldi Akela kyun big boss ? @ColorsTV

