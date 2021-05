Bigg Boss 14 Nikki Tamboli’s Brother Dies Of COVID-19 Days After She Organized Puja For His Recovery: कोरोना हर किसी के लिए हर हर दिन बुरी खबर लेकर आ रहा है, ऐसे में अब बिग बॉस 14 की फेम और एक्ट्रेस निक्की तंबोली (Nikki Tamboli) के भाई जतिन तंबोली का निधन हो गया है. बता दें कि जतिन लंबे समय से कोरोना की ग्रस्त में थे और आज वो इस दुनिया को अलिवदा कह चुके हैं. Also Read - Bigg Boss 14 के बाद Khatron Ke Khiladi 11 में तहलका मचाएंगी Nikki Tamboli, ऐसी है प्लानिंग

बिग बॉस फेम निक्की तंबोली (Nikki Tamboli) का भाई जतिन तंबोली का कोरोना से निधन हो गया है. निक्की ने अपने इंस्टाग्राम पर अपने भाई के साथ तस्वीर शेयर करते हुए लिखा, ‘हमें नहीं पता था कि इस सुबह भगवान तुम्हारा नाम पुकार रहे थे. जिंदगी में हमने आपसे प्यार किया. Also Read - Nikki Tamboli के कंधे से खिसकी ड्रेस, हॉट अवतार देखकर लोग बोले- आग लगा दी



इसके साथ ही एक्ट्रेस ने लिखा ‘ मौत में हम वही करते हैं जिसने हमारा दिल तोड़ दिया. तुम यहां से अकेले नहीं गए हमारा कुछ हिस्सा भी तुम्हारे साथ चला गया है. हमारा परिवार की चेन टूट गई है और सब एक समान नहीं है लेकिन जैसे भगवान एक-एक करके पुकारते हैं. चेन भी दोबारा जुड़ जाएगी. आपको हमेशा बेहद प्यार किया गया और कभी भुलाया नहीं जा सकता. आपकी आत्मा को शांति मिले!! मुझे तुम्हारी याद आती है दादा.’

इससे पहले निक्की ने अपने इंस्टाग्राम पर बताया था कि उनके भाई को गंभीर स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हैं और उन्हें इसके चलते अस्पताल में भी भर्ती कराया गया है और इसके साथ ही निक्की ने अपने घर में पूजा भी रखवाई थी.