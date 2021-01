Paras Chhabra on Pavitra Punia Says She Is A Cheater: बिग बॉस 14 (Bigg Boss 14) में रिश्ते बनते भी हैं और टूटते भी हैं, ऐसे में अब बिग बॉस (Bigg Boss) के घर का हिस्सा रह चुके पारस छाबड़ा (Paras Chhabra) ने अपनी एक्स पवित्रा पुनिया (Pavitra Punia) को लेकर कई सारी बातें मीडिया में बताई हैं. जहां एक तरफ एजाज खान (Eijaz Khan) और पवित्रा पुनिया (Pavitra Punia) अपने नए रिश्ते की शुरुआत कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ उनके इस सफर पर उन्हें कई सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा क्योंकि पारस छाबड़ा (Paras Chhabra) ने पवित्रा पुनिया (Pavitra Punia) कुछ ऐसे आरोप लगाए हैं जो एजाज खान (Eijaz Khan) को शायद पसंद ना आए. Also Read - Bigg Boss 14: अभिनव के प्यार में राखी सावंत इस तरह हुई पागल गुस्से में अंडरगारमेंट्स तक फाड़ दिए, Video Viral

ये तो अब सभी जानते हैं कि पवित्रा पुनिया (Pavitra Punia)और पारस छाबड़ा (Paras Chhabra) एक दूसरे को डेट क चुके हैं औऱ रिश्ते में रह चुके हैं. ऐसे में अब इस रिश्ते पर बात करते हुए पारस (Paras Chhabra) ने कहा कि, 'जी हां, मैं पवित्रा की जिंदगी की सबसे बड़ी गलती था क्योंकि मैंने एक शादीशुदा लड़की से प्यार किया. मैं पवित्रा से पूछना चाहता हूं कि वो शादीशुदा होने के बाद भी मेरे साथ रिलेशन में क्यों आईं ?'

पारस छाबड़ा ने एजाज खान के साथ पवित्रा पुनिया के रिश्ते पर बात करते हुए कहा है, 'मैंने सुना है कि इनके बीच लव एंगल निकल रहा है लेकिन मैं चाहता हूं कि ऐसा ना हो. एजाज भाई के लिए मैं दुआ करूंगा कि वो बच जाएं. शुरुआत में उन्हें काफी अच्छा लग रहा है लेकिन जल्द ही उनकी जिंदगी झंड हो जाएगी, मैं चाहता हूं कि वो संभल जाएं.'