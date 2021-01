Bigg Boss 14 Pavitra Punia Calls Khan Sahab to Eijaz khan Romantic Photo Viral- बिग बॉस 14 में इस बार Eijaz Khan और Pavitra Punia की लव स्टोरी सुर्खियों में रही. प्यार…तकरार…इजहार कई चेहरे. कई इमोशन्स देखने को मिले. यहां तक की घर से बेघर होने के बाद भी जब पवित्रा, एजाज़ से मिलने घर आई उस वक्त भी दोनों के बीच बेपनाह प्यार देखने वाला था. फिर बाद में एजाज़ के भी घर से बाहर आने के बाद दोनों एक दूसरे से साथ क्वलिटी टाइम स्पेंड कर रहे हैं और जमकर प्यार लुटा रहे हैं. दोनों ही इस रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहते हैं. Also Read - Master on Amazon Prime Video: इस दिन ओटीटी पर रिलीज होगी 'मास्टर', दर्ज होगा नया रिकॉर्ड?

हाल ही में एजाज खान ने ट्विटर पर #ASKEIJAZ चैट सेशन रखा था, जिसमें उन्होंने फैंस के कई सवालों के जवाब दिए. इसी सेशन में एक यूजर ने पूछा पवित्रा ने उन्हें दो निक नेम दिए हैं. खान साहब और जिल्ले-इलाही. उनमें से एजाज़ को क्या सुनना अच्छा लगता है. एजाज खान ने जवाब दिया कि पवित्रा उन्हें "खान साहब" कहती हैं इस नाम को पवित्रा के मुंह से सुनना भी उन्हें अच्छा लगता है.

बता दें कि एजाज का परिवार उनके इस रिश्ते पर मुहर लगा चुका है, ऐसे में अब देखना है कि आखिर ये कपल का प्यार किस मोड़ तक जाता है.